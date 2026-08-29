$!Fanática de Harry Styles perpetra robo en Fashion Drive

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García lograron la detención de la chica.

Monterrey, Nuevo León.- Una joven, de 23 años, fue detenida por presuntamente robar en una tienda de Fashion Drive; sin embargo, lo que llamó la atención en redes sociales es que al momento de perpetrar el hurto iba vestida con una playera del cantante Harry Styles .

Los sucesos fueron reportados en la tienda Lefties ubicada sobre la avenida Diego Rivera, en la zona de San Agustín, donde elementos atendieron el reporte de una persona retenida por presuntamente sustraer la mercancía sin realizar el pago.

Los oficiales a su arribo entrevistaron al guardia de seguridad del establecimiento, quien señaló que Regina “N” había sustraído diversas prendas del local.

La mujer fue detenida y trasladada a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento legal.