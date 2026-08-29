Fanática de Harry Styles perpetra robo en Fashion Drive

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    Fanática de Harry Styles perpetra robo en Fashion Drive
    Una joven de 23 años fue detenida por presunto robo en una tienda de Fashion Drive, en San Pedro, mientras vestía una playera de Harry Styles. Cortesía

Una joven de 23 años fue detenida por presuntamente robar prendas en una tienda de Fashion Drive; el caso llamó la atención por su playera de Harry Styles

Monterrey, Nuevo León.- Una joven, de 23 años, fue detenida por presuntamente robar en una tienda de Fashion Drive; sin embargo, lo que llamó la atención en redes sociales es que al momento de perpetrar el hurto iba vestida con una playera del cantante Harry Styles.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García lograron la detención de la chica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-jesucristo-n-por-la-muerte-de-sus-padres-en-nl-FC23123897
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Los sucesos fueron reportados en la tienda Lefties ubicada sobre la avenida Diego Rivera, en la zona de San Agustín, donde elementos atendieron el reporte de una persona retenida por presuntamente sustraer la mercancía sin realizar el pago.

Los oficiales a su arribo entrevistaron al guardia de seguridad del establecimiento, quien señaló que Regina “N” había sustraído diversas prendas del local.

La mujer fue detenida y trasladada a las instalaciones del C2 municipal, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento legal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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