Vinculan a proceso a Jesucristo “N” por la muerte de sus padres, en NL

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    Vinculan a proceso a Jesucristo “N” por la muerte de sus padres, en NL

Los hechos conmocionaron a la población por la muerte de la pareja, padres del joven, de 21 años

Monterrey, Nuevo León.- Un juez de control vinculó a proceso a Jesucristo Manuel “N”, el joven, de 21 años, que mató a sus padres e hirió a su hermana en una riña familiar en Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia del hombre que está acusado de los delitos de feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas.

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La detención del presunto se ejecutó en la colonia Nueva Morelos tras escapar luego de la agresión a sus padres, una mujer de 58 años y un hombre de 60 años a quienes disparó con un arma de fuego.

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Los sucesos se registraron en una vivienda de la colonia Ferrocarrilera en donde también lesionó a su hermana cuando intentaba desarmarlo, amenazó a otra persona presente y robó la camioneta en la que escapó.

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El juzgador determinó prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social para el agresor y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los sucesos que terminaron con la vida de los padres del joven se registraron el 23 de agosto en el domicilio de la familia.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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