$!Vinculan a proceso a Jesucristo “N” por la muerte de sus padres, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un juez de control vinculó a proceso a Jesucristo Manuel “N”, el joven, de 21 años, que mató a sus padres e hirió a su hermana en una riña familiar en Monterrey. La Fiscalía General de Justicia del estado informó del resultado de la audiencia del hombre que está acusado de los delitos de feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas.

La detención del presunto se ejecutó en la colonia Nueva Morelos tras escapar luego de la agresión a sus padres, una mujer de 58 años y un hombre de 60 años a quienes disparó con un arma de fuego.

Los sucesos se registraron en una vivienda de la colonia Ferrocarrilera en donde también lesionó a su hermana cuando intentaba desarmarlo, amenazó a otra persona presente y robó la camioneta en la que escapó.

El juzgador determinó prisión preventiva en un Centro de Reinserción Social para el agresor y un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Los sucesos que terminaron con la vida de los padres del joven se registraron el 23 de agosto en el domicilio de la familia.