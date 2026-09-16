Fiscalía de Morelos identifica a presunto feminicida de Claudia Tacoronte; emiten ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada el sábado 12 de septiembre, sobre quien las autoridades han emitido una ficha de búsqueda. Francisco Javier ‘N’ fue identificado como probable responsable del delito de feminicidio contra la estudiante de 21 años que se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desde hace un mes, proveniente de la Universidad de Granada en España. “La Fiscalía General del Estado de Morelos, a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, emite ficha de búsqueda de Francisco Javier ‘N’, como probable responsable del delito de feminicidio”, indicó a la FGE de Morelos en su cuenta de Facebook.

¿CÓMO IDENTIFICARON AL PROBABLE FEMINICIDA? El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que las labores de investigación y los videos aportados por la ciudadanía, entre otros indicios, permitieron a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio solicitar a la autoridad judicial orden de aprehensión, la cual fue concedida y en la que se están desplegando elementos para darle cumplimiento y poner a disposición de un juzgado a Francisco Javier ‘N’. “Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, en contra de un masculino, el día de hoy, más tarde, vamos a dar a conocer la ficha, esta persona responde al nombre de Francisco Javier ‘N’ y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia”, precisó el fiscal ante medios de comunicación de Cuernavaca.

Blumenkron Escobar mencionó que se colabora en conjunto con autoridades federales y estatales de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad para ubicar y asegurar al presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera. Aunque apuntó que la búsqueda se concentra en Morelos, también se extenderá a otros estados vecinos de la República Mexicana. Así como que la ciudadanía también ha aportado información y videos de cámaras de videovigilancia.

EMITEN FICHA DE BÚSQUEDA CONTRA PRESUNTO FEMINICIDA La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio hizo pública la ficha de búsqueda de Francisco Javier ‘N’, presunto feminicida de Claudia Tacoronte, estudiante española con estadía en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desde agosto pasado. “Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, de conformidad con el Art. 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, cita una leyenda que acompaña la ficha de Francisco Javier ‘N’, apodado ‘El Trompas’ y/o ‘El Paco’. La Fiscalía General del Estado justificó la difusión de la imagen al ser considerado sustraído de la acción de la justicia y con base en el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes, el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que el Consulado de España en México comunicó a la fiscalía morelense que los familiares de Claudia vendrán a Morelos en los próximos días. “El cuerpo de Claudia se encuentra en el Semejo (Servicio Médico Forense) de Temixco, ahí va a ser reconocido, se va a entregar. Seguramente va a ser repatriado a su lugar de origen, pero es lo que tenemos de conocimiento por parte del Consulado”, dijo el fiscal. Hasta el momento, se desconoce si hubo un acercamiento previo entre el presunto responsable y la víctima.

FEMINICIDIO DE CLAUDIA TACORONTE AGUILERA La noche del sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba un evento de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, Claudia Tacoronte Aguilera, 21 años, estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada y originaria de Gran Canaria, España, fue atacada con un arma blanca. La estudiante habría buscado refugio y ayuda en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron de gravedad y murió antes de recibir atención médica que pudiera salvarle la vida. La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado de manera definitiva el móvil del ataque ni han informado sobre personas detenidas por estos hechos. Llevaba aproximadamente un mes en México cuando ocurrió el crimen. Su estancia en Morelos formaba parte de su formación universitaria.

La noticia generó reacciones tanto en México como en España, particularmente entre las comunidades universitarias de Morelos y Granada, que expresaron su preocupación y solidaridad con los familiares y compañeros de la estudiante. La Universidad de Granada manifestó su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato y puso a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas a su equipo de gobierno. La UAEM expresó su indignación por el asesinato de Claudia y pidió a las autoridades realizar una investigación inmediata y exhaustiva. (Con información de El Universal)

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