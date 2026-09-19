Sinaloa, el estado que registra más mujeres asesinadas casi 100 casos

Durante 2026, el número de víctimas de asesinatos se acerca ya al centenar, en un escenario marcado por el incremento de los hechos violentos y por la disputa entre grupos delictivos que ha afectado principalmente a municipios como Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.

La violencia que desde hace casi dos años golpea a Sinaloa ha dejado un saldo particularmente grave para las mujeres.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública advirtió esta semana que la entidad está próxima a alcanzar las 100 mujeres asesinadas durante el año.

Su coordinador general, Miguel Calderón Quevedo, señaló que, independientemente de la clasificación jurídica que posteriormente reciba cada expediente —homicidio o feminicidio—, el número de mujeres privadas de la vida representa uno de los saldos más graves de la actual crisis de seguridad.

La dimensión del problema también se observa en los registros oficiales.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa encabezaba hasta julio el número de víctimas de feminicidio en el país, con 54 casos. Posteriormente, la Fiscalía estatal reportó un incremento de los expedientes investigados bajo esta clasificación durante septiembre.

UN AÑO MARCADO POR LA VIOLENCIA

El comportamiento de 2026 ocurre después de un 2025 que ya había representado un fuerte incremento de los asesinatos de mujeres en Sinaloa.

El Consejo Estatal de Seguridad Pública contabilizó 104 mujeres asesinadas durante 2025, de las cuales 73 fueron clasificadas como víctimas de feminicidio y 31 como homicidios dolosos.

El organismo señaló que se trató de la cifra más elevada de los últimos 13 años y que representó un incremento de 89 por ciento respecto de los 55 casos registrados durante 2024.

Los datos oficiales también muestran una concentración importante de los feminicidios en Culiacán.

Durante 2025, la Fiscalía registró 72 feminicidios y señaló que 43 ocurrieron en ese municipio. Al considerar conjuntamente feminicidios y homicidios dolosos, el número de mujeres asesinadas superó el centenar.

La violencia letal, además, ha estado fuertemente vinculada al uso de armas de fuego.

El análisis del CESP correspondiente a 2025 estableció que 58 de los 73 feminicidios registrados fueron cometidos con arma de fuego.

CULIACÁN, MAZATLÁN Y ESCUINAPA CONCENTRAN LOS CASOS

Durante los primeros ocho meses de 2026, registros de colectivos citados por medios locales contabilizaron 85 muertes violentas de mujeres. Culiacán concentró 44 casos, seguido de Mazatlán con 18 y Escuinapa con 10. Solo durante julio y agosto se registraron 37 víctimas, de acuerdo con ese recuento.

La situación se agravó durante septiembre. En Escuinapa, la violencia alcanzó nuevamente a una integrante de la comunidad educativa.

El 14 de septiembre, Sara Rosalina, maestra de preescolar de 31 años, fue asesinada a balazos en el centro de Escuinapa.

De acuerdo con los reportes publicados sobre el caso, la profesora había llevado a su hija a la escuela y posteriormente fue atacada cuando se encontraba cerca de su domicilio.

En el lugar fueron localizados casquillos de arma de fuego y las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

Al día siguiente, otro ataque cobró la vida de una mujer en Culiacán. María Reyna, de 61 años, fue localizada sin vida dentro de un domicilio de la colonia 4 de Marzo.

De manera preliminar fue identificada como maestra jubilada, aunque autoridades no habían confirmado públicamente todos los detalles sobre su actividad profesional.

Los dos casos ocurrieron con apenas unas horas de diferencia y volvieron a colocar la violencia contra las mujeres en el centro de la discusión pública.

LA CRISIS DE SEGURIDAD COMO CONTEXTO

El aumento de los asesinatos ocurre dentro de una crisis de seguridad que afecta a Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando se intensificó la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Mazatlán y Escuinapa se encuentran entre las zonas que han registrado episodios particularmente violentos en los últimos meses. La situación ha obligado a reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en distintos puntos del estado, mientras las autoridades intentan recuperar espacios públicos y mantener actividades que habían sido suspendidas debido a la violencia.

En Mazatlán, por ejemplo, autoridades municipales han reconocido un incremento reciente de los feminicidios. El Instituto Municipal de las Mujeres informó que durante agosto se contabilizaron 12 casos y que en septiembre ya se habían registrado siete al momento de su declaración del 16 de septiembre.

AUTORIDADES ANALIZAN NUEVAS ACCIONES

Ante el incremento de los asesinatos, el gobierno estatal ha señalado que la situación será revisada en la Mesa de Seguridad, a partir de los planteamientos que presenten la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de las Mujeres.

La gobernadora interina Graciela Domínguez ha señalado que se dará seguimiento a las propuestas de las instituciones encargadas de la seguridad y atención a las mujeres para determinar las acciones que correspondan.

El debate, sin embargo, no se limita al número de víctimas. El Consejo Estatal de Seguridad Pública también ha advertido sobre problemas de coordinación entre instituciones y niveles de gobierno, así como sobre la necesidad de fortalecer la prevención, la investigación y la atención de los casos.

Mientras continúan las investigaciones de los casos más recientes, la acumulación de asesinatos plantea un desafío para las autoridades estatales: determinar las circunstancias de cada crimen, establecer responsabilidades y reforzar las medidas de prevención y protección para las mujeres en las regiones donde la violencia ha adquirido mayor intensidad.

La cifra cercana a las 100 víctimas durante 2026 coloca nuevamente a Sinaloa ante uno de los escenarios más graves de violencia letal contra las mujeres registrados en los últimos años, en un contexto en el que la crisis de seguridad continúa afectando la vida cotidiana de la población.