Caen tres con más de media tonelada de ‘cristal’ en retén militar en Sonora

HERMOSILLO, SON.- Autoridades que integran la Mesa Estatal de Seguridad aseguraron más de media tonelada de metanfetamina en el retén militar Cucapah, en San Luis Río Colorado, y detuvieron a tres presuntos responsables de su transporte, como parte de acciones del operativo Frontera Segura.

El aseguramiento se realizó en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico Cucapah, donde elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano mantenían revisiones preventivas a vehículos que transitaban por la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Acoso sexual crece en el sector público federal

De acuerdo con el reporte oficial, durante las inspecciones se detectaron irregularidades en dos unidades que ingresaron al carril de revisión, lo que motivó una revisión más detallada por parte de los agentes.

En una de las unidades se localizaron compartimentos con modificaciones, en los que fueron encontrados aproximadamente 517 kilogramos de la droga conocida como cristal, distribuida en mil 152 bolsas transparentes.

TE PUEDE INTERESAR: 8M | Crece la trata de personas, agresiones y abuso a niñas

Como resultado del operativo, tres hombres originarios de San Luis Río Colorado fueron detenidos en el lugar y quedaron bajo resguardo de las autoridades federales.

Además, se aseguraron dos vehículos: una camioneta GMC color blanco y una Ford F-150 color gris, ambas sin reporte de robo, según la información disponible en el informe.

Los detenidos, junto con la droga y las unidades decomisadas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en San Luis Río Colorado, donde se integrará la carpeta de investigación correspondiente para definir su situación legal.