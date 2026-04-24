Fernando Farías denunció red de ‘huachicol’, señala su abogado

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el abogado detalló que Fernando Farías, al haber denunciado estos hechos, fue señalado como líder de la organización criminal, aunque aseguró que mientras ocurrían estos delitos el contralmirante estaba en España como agregado naval por lo que no es responsable.

Epigmenio Mendieta, abogado en México de Fernando Farías Laguna, quien fue detenido ayer jueves en Argentina como presunto líder “huachicolero”, dijo que el contralmirante de la Marina fue quien denunció la red de “huachicol” que operaba en distintas aduanas del país, por lo que, afirma, “cumplió debidamente con su obligación”.

Agregó que Fernando Farías se enteró de la red de “huachicol” tras ser alertado de manera detallada por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado el pasado 8 de noviembre del 2024 mientras circulaba en su camioneta en el fraccionamiento Las Brisas, del puerto de Manzanillo, en Colima. Por dicho homicidio, el defensor de Farías Laguna dijo que no fue protegido ni se le brindó seguridad pese a dar información detallada de los delitos.

“Lo que realmente sucedió (...) es que él (Fernando Farías) fue el que denunció la red de huachicol, él precisamente se entera de la voz del contraalmirante Guerrero de la información que hay de cómo se están beneficiando económicamente, de quiénes son los que supuestamente estaban utilizando su nombre y de su hermano (Roberto Farías). Y con motivo de esa reunión es que se comunica y reporta directamente al entonces secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda y lo hace mediante una comunicación. Lo hace a través de mensajes y lo hace a través de una comunicación oficial, es decir, él cumplió debidamente con su obligación de militar, de reportar al mando, y entonces, hoy al haber denunciado estos hechos, pues me parece que lo señalan (de) convertirse en líder de la organización criminal cuando realmente eso no sucedió”, expresó.

El abogado defendió la inocencia de Fernando Farías y explicó que según su versión, mientras ocurrían estos delitos de huachicol fiscal, el contralmirante estaba en España, por lo que no participó en estas actividades en las aduanas marítimas.

“Mientras esto sucedía, mientras los buques llegaban, mientras otras personas se beneficiaban económicamente explotando este hidrocarburo y no reportarlo como es, pues él (Fernando Farías) se encontraba en funciones completamente distintas, concretamente él se encontraba como agregado naval en España, y una vez que concluye su función allá regresa a tomar funciones administrativas en Dos Bocas y posteriormente en Guaymas, pero nunca tuvo ningún cargo, ninguna ocupación en ninguna de estas actividades y tampoco en ninguna de estas aduanas marítimas”, detalló.

Respecto a las declaraciones de la funcionaria Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, el abogado dijo que “son imprecisas” porque Farías no está acusado de homicidio, tal como ella lo informó ayer tras darse a conocer la detención del contralmirante.