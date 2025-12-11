FGE de Chiapas detiene a creador de contenido por trata de menores de edad

México
/ 11 diciembre 2025
    FGE de Chiapas detiene a creador de contenido por trata de menores de edad
    José ‘N’, creador de contenido en plataformas digitales, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el pasado 9 de diciembre. FOTO: FGE

El creador de contenido es acusado de trata de personas en modalidad de difusión de pornografía infantil, en el municipio de Tapachula

José ‘N’, creador de contenido en plataformas digitales, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el pasado 9 de diciembre.

El joven es acusado como presunto responsable del delito de trata de personas en su modalidad de difusión de pornografía infantil, cometido en agravio de menores de edad no identificados, por hechos que se registraron este año en Tapachula.

Derivado de las investigaciones, se estableció que el inculpado difundía material audiovisual de menores de edad en actos sexuales y de exhibicionismo corporal, a cambio de lo cual recibía pagos que eran depositados en sus cuentas bancarias.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Tapachula, que definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la FGE refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

