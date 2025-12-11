FGE de Chiapas detiene a creador de contenido por trata de menores de edad

José ‘N’, creador de contenido en plataformas digitales, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el pasado 9 de diciembre.

El joven es acusado como presunto responsable del delito de trata de personas en su modalidad de difusión de pornografía infantil, cometido en agravio de menores de edad no identificados, por hechos que se registraron este año en Tapachula.

Derivado de las investigaciones, se estableció que el inculpado difundía material audiovisual de menores de edad en actos sexuales y de exhibicionismo corporal, a cambio de lo cual recibía pagos que eran depositados en sus cuentas bancarias.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Distrito Judicial de Tapachula, que definirá su situación jurídica.

Con estas acciones, la FGE refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.