FGE de Edomex confirma suspensión de 10 Policías de Investigación tras denuncia de extorsión

Luego de que un ciudadano denunciara en redes sociales un intento de extorsión en la carretera México-Pachuca, por parte de presuntos elementos ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la institución emitió un comunicado, dando a conocer su posición y acciones de seguridad.

Entre las medidas inmediatas, se reportó la suspensión de diez elementos de la Policía de Investigación, entre los que se encuentran un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, adscritos a la Fiscalía Regional de Tecámac.

“Fueron removidos de sus funciones y concentrados en las oficinas centrales, en tanto se determina la existencia de las conductas señaladas y, si en efecto hubo intervención de elementos de esta institución en la comisión de algún ilícito”, explicó la FGE.

Esto ocurre tras varios señalamientos contra autoridades por los delitos de extorsión y abuso de autoridad, entre otros, por los que la Fiscalía de Combate a la Corrupción tuvo que intervenir.