FGE de Edomex confirma suspensión de 10 Policías de Investigación tras denuncia de extorsión
Un ciudadano denunció en redes sociales intento de extorsión por parte de presuntos Policías Ministeriales de la Fiscalía del Edomex
Luego de que un ciudadano denunciara en redes sociales un intento de extorsión en la carretera México-Pachuca, por parte de presuntos elementos ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la institución emitió un comunicado, dando a conocer su posición y acciones de seguridad.
Entre las medidas inmediatas, se reportó la suspensión de diez elementos de la Policía de Investigación, entre los que se encuentran un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, adscritos a la Fiscalía Regional de Tecámac.
“Fueron removidos de sus funciones y concentrados en las oficinas centrales, en tanto se determina la existencia de las conductas señaladas y, si en efecto hubo intervención de elementos de esta institución en la comisión de algún ilícito”, explicó la FGE.
Esto ocurre tras varios señalamientos contra autoridades por los delitos de extorsión y abuso de autoridad, entre otros, por los que la Fiscalía de Combate a la Corrupción tuvo que intervenir.
CIUDADANO DENUNCIÓ EN REDES SOCIALES INTENTOS DE EXTORSIÓN
A través de la plataforma X (antes Twitter), se compartieron videos donde se observa una persecución entre una camioneta conducida por ciudadanos y un vehículo presuntamente manejado por ministeriales de la Fiscalía.
Los hechos se registraron en los límites territoriales entre el Estado de México e Hidalgo, cuando ciudadanos se trasladaban desde una plaza comercial en Tecámac hacia el municipio de Tizayuca, tras haber retirado dinero en efectivo en una sucursal bancaria.
Esta declaración se sumó a otras que exponen detenciones arbitrarias en tramos, entre municipios como Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli.
FISCALÍA DEL EDOMEX INVITA A DENUNCIAR FORMALMENTE
Mientras las investigaciones continúan, para esclarecer la posible participación de otros servidores públicos, la Fiscalía del Estado de México invitó a la ciudadanía a denunciar actos ilícitos.
Las vías disponibles para realizar estas manifestaciones, son a través de un correo electrónico a la dirección cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, llamando al 800 702 8770, o a través de la app móvil FGJEdomex disponible en dispositivos con sistema iOS y Android.
“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reitera que las acciones de sus servidores públicos deben realizarse en apego al marco constitucional y legal vigente, siempre con respeto a los derechos humanos y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; si estos son violentados se actúa en consecuencia y con todo rigor institucional”.