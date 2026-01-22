FGE de Michoacán expone cronología del arresto de ‘El Bótox’ y asesinato del limonero Bernardo Bravo

A unas cuantas horas de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de César Alejando ‘N’, alias ‘El Bótox’, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó mayores detalles sobre la investigación en curso.

En una conferencia de prensa, el fiscal Carlos Torres Piña confirmó que existen otras personas detenidas que fueron vinculadas con el detenido, además de que hay siete órdenes de aprehensión vigentes en México contra ‘El Bótox’ y que el imputado puede estar relacionado con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

INDICIOS REVELAN QUE ‘EL BÓTOX’ ESTARÍA DETRÁS DEL ASESINATO DE BERNARDO BRAVO, LÍDER LIMONERO

Las investigaciones del asesinato de Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025, vincularon a César Alejandro ‘N’, presunto miembro del grupo criminal Los Blancos de Troya y extorsionador del sector limonero en Michoacán.

El Fiscal de Michoacán reveló la cronología de los hechos que derivaron en el homicidio del líder limonero y detención de los presuntos criminales:

1. Bernardo Bravo se trasladó desde Morelia al municipio de Apatzingán, donde dejó su camioneta para cambiar de vehículo tras ser citado por un sujeto identificado como Marco Antonio ‘N’, alias ‘Pilones’.

2. Tras seguimiento a personas del círculo cercano de ‘El Bótox’, se encontró un terreno (propiedad de César Alejandro), donde se hallaron marcas de neumáticos que coincidieron con las llantas del vehículo en el que se trasladó Bravo. También se encontraron residuos hemáticos que fueron cotejados con el ADN de Bernardo Bravo. Por lo que se concluyó que el crimen del activista ocurrió en la zona.