FGE de Michoacán expone cronología del arresto de ‘El Bótox’ y asesinato del limonero Bernardo Bravo
Ante medios de comunicación, el Fiscal General de Michoacán explicó que ‘El Bótox’ cuenta con más de 7 órdenes de aprehensión e informó sobre las identidades de otros detenidos, presuntos miembros de Los Blancos de Troya
A unas cuantas horas de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de César Alejando ‘N’, alias ‘El Bótox’, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó mayores detalles sobre la investigación en curso.
En una conferencia de prensa, el fiscal Carlos Torres Piña confirmó que existen otras personas detenidas que fueron vinculadas con el detenido, además de que hay siete órdenes de aprehensión vigentes en México contra ‘El Bótox’ y que el imputado puede estar relacionado con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.
INDICIOS REVELAN QUE ‘EL BÓTOX’ ESTARÍA DETRÁS DEL ASESINATO DE BERNARDO BRAVO, LÍDER LIMONERO
Las investigaciones del asesinato de Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025, vincularon a César Alejandro ‘N’, presunto miembro del grupo criminal Los Blancos de Troya y extorsionador del sector limonero en Michoacán.
El Fiscal de Michoacán reveló la cronología de los hechos que derivaron en el homicidio del líder limonero y detención de los presuntos criminales:
1. Bernardo Bravo se trasladó desde Morelia al municipio de Apatzingán, donde dejó su camioneta para cambiar de vehículo tras ser citado por un sujeto identificado como Marco Antonio ‘N’, alias ‘Pilones’.
2. Tras seguimiento a personas del círculo cercano de ‘El Bótox’, se encontró un terreno (propiedad de César Alejandro), donde se hallaron marcas de neumáticos que coincidieron con las llantas del vehículo en el que se trasladó Bravo. También se encontraron residuos hemáticos que fueron cotejados con el ADN de Bernardo Bravo. Por lo que se concluyó que el crimen del activista ocurrió en la zona.
3. Presuntos responsables del homicidio trasladaron el cuerpo sin vida de Bernardo Bravo entre las 21:00 y 23:00 horas del 19 de octubre, al sur de la ciudad de Apatzingán.
4. El cuerpo fue hallado el 20 de octubre y, posteriormente, se iniciaron las diligencias.
5. Gracias a investigaciones técnicas y extracción de datos de teléfonos pertenecientes a personas detenidas previamente (como ‘El Contador’ y Blanca ‘N’, pareja sentimental de César), se vincularon las comunicaciones entre los implicados.
6. En noviembre de 2025, se liberó la orden de aprehensión contra ‘El Bótox’ por el homicidio de Bernardo Bravo.
7. Se logró la ubicación del acusado y luego su detención al oriente de Michoacán. En operativos distintos, autoridades capturaron a otros personajes relevantes.
FISCALÍA CONFIRMA SIETE ÓRDENES DE APREHENSIÓN VIGENTES CONTRA ‘EL BÓTOX’
Dentro de la conferencia de prensa, se explicó que el presunto homicida cuenta con más de siete órdenes de aprehensión a nivel local y federal. Debido a ello, tras su detención, las autoridades procedieron inmediatamente al traslado de ‘El Bótox’, desde Michoacán hasta la Ciudad de México.
“Hay que también señalar, recordar que hay una a nivel de Estados Unidos. También cuenta con órdenes de presentación ante la justicia norteamericana. De todo se ha sabido que también tenía una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, se dijo ante medios de comunicación.
ESTOS FUERON LOS OTROS DETENIDOS: PRESUNTOS MIEMBROS DE LOS BLANCOS DE TROYA Y CERCANOS A ‘EL BÓTOX’
Las otras personas detenidas, además de César Alejandro ‘N’, fueron identificadas de la siguiente forma:
1. Marco Antonio ‘N’, alias ‘Pilones’: Fue detenido en la zona oriente de Michoacán. Se le identifica como el intermediario que presuntamente citó a Bernardo Bravo a una reunión privada previo a su homicidio.
2. Sandra Lizbeth: Presunta operadora principal de ‘El Bótox’. Fue detenida en durante la madrugada de este 22 de enero, en Santana Matlán, previo a la captura de César Alejandro ‘N’.
3. Esteban ‘N’, alias ‘El Pánico’: Sería parte del círculo cercano y escolta de ‘El Bótox’.
4. Éder ‘N’, alias ‘El Greñas’: También sería parte del equipo de seguridad de ‘El Bótox’.
5. Rigoberto ‘N’: Fue mencionado como uno de los sujetos detenidos durante las primeras etapas de las actuaciones de la Fiscalía.
6. Blanca ‘N’: Identificada como la pareja sentimental de ‘El Bótox’, cuya detención y posterior extracción de datos telefónicos aportaron información clave sobre el actuar del grupo criminal.
En el discurso, también se hizo mención de ‘El Contador’ y otros actores, cuya comunicación fue vinculada a través de investigaciones técnicas y periciales.