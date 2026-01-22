Rompió ‘El Botox’ con ‘El Abuelo’ para controlar extorsiones

La detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, reveló la fractura interna entre los grupos criminales que operan en la región de Tierra Caliente, Michoacán, luego que el líder de Los Blancos de Troya rompiera con Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, uno de los históricos jefes del crimen organizado en la zona y antiguo aliado en el control de las extorsiones a productores agrícolas.

“El Abuelo” Farías es identificado por autoridades federales como un operador clave del crimen en la región de Tepalcatepec y Aguililla, con influencia en distintas células armadas y nexos con organizaciones mayores.

Durante años fue un referente del control territorial en Tierra Caliente, particularmente en el cobro de piso a productores y comerciantes, a través de distintos grupos ligados al crimen organizado y ahora vinculado al Cártel de Tepalcatepec.

La ruptura ocurrió cuando “El Botox” buscó quedarse con el control total de las extorsiones al sector limonero, desplazando a Farías y a otros liderazgos criminales.

Su captura se realizó en el Municipio de Buenavista como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en un operativo conjunto de Defensa, Marina, SSPC, Fiscalía y Secretaría de Seguridad estatal.

El detenido encabezaba una célula de Los Blancos de Troya, considerada una de las principales generadoras de violencia en Tierra Caliente, con presencia en Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chinicuila, Churumuco, Coalcomán, Gabriel Zamora, Múgica, Parácuaro y Tepalcatepec, con bastión en la comunidad de Cenobio Moreno.

Las investigaciones establecen que “El Botox” se convirtió en el principal azote del cobro de piso en la región, al imponer cuotas a productores y empacadores de limón mediante amenazas, secuestros y una violencia inusitada.

Su célula desarrolló una capacidad de fuego con armas de grueso calibre, drones cargados con explosivos, artefactos improvisados como minas antipersonales y sistemas de vigilancia aérea para blindar sus zonas de operación e impedir el ingreso de autoridades o de grupos rivales.

Autoridades federales señalan que Sepúlveda Arellano controlaba la venta del limón en localidades como Cenobio Moreno, La Huina, El Capiri y El Razo, en los municipios de Buenavista y Apatzingán.

“El Botox” también está ligado al homicidio de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Apatzingán. Por este caso y otros delitos, acumuló al menos siete órdenes de aprehensión por extorsión agravada y homicidio calificado.

El líder criminal mantenía vínculos con Los Viagras y con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y contaba con una ficha de recompensa de 100 mil pesos emitida por la Fiscalía de Michoacán.

Además, aparece en listas de sanciones de la OFAC, que documentó prácticas como la imposición de redes de internet ilegales y la exigencia de pagos a municipios bajo amenaza de muerte.

Días antes de su captura, “El Botox” difundió varios videos en los que reconocía ser buscado por las autoridades y lanzó mensajes directos a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para exigir que se detuviera su persecución.

En otras grabaciones se deslindó del homicidio de Bernardo Bravo, acusó colusión de autoridades municipales con criminales y pidió incluso la intervención del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Autoridades consideran que la caída de “El Botox” debilita de manera directa la estructura de extorsión que operaba en Tierra Caliente.