FGE Sinaloa detiene a presunto feminicida de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

José Manuel “N”, de 24 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, luego de que autoridades estatales cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra.

La captura fue realizada por la Policía de Investigación de la Zona Sur y la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), adscritas a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, tras trabajos de investigación e inteligencia que permitieron identificar al probable responsable y obtener el mandato judicial correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que determinará su situación jurídica.