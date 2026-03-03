FGE Sinaloa detiene a presunto feminicida de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

México
/ 3 marzo 2026
    FGE Sinaloa detiene a presunto feminicida de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán
    José Manuel “N”, de 24 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle. ESPECIAL

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2026, cuando la víctima fue localizada sin vida al interior de un domicilio en la colonia Infonavit Jabalíes, en Mazatlán

José Manuel “N”, de 24 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, luego de que autoridades estatales cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra.

La captura fue realizada por la Policía de Investigación de la Zona Sur y la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), adscritas a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, tras trabajos de investigación e inteligencia que permitieron identificar al probable responsable y obtener el mandato judicial correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que determinará su situación jurídica.

FEMINICIDIO DE MADRE BUSCADORA EN MAZATLÁN, SINALOA

Rubí Patricia era miembro de la agrupación Corazones Unidos por una Misma Causa - Madres Buscadoras.

Los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2026, cuando la víctima fue localizada sin vida al interior de un domicilio en la colonia Infonavit Jabalíes, en Mazatlán.

TE PUEDE INTERESAR: Grupo armado dispara contra oficinas del Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos, Veracruz

Según la carpeta de investigación, presentaba heridas causadas por un objeto punzocortante que le provocaron la muerte.

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

