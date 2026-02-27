Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 febrero 2026
    Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán
    Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora, fue hallada sin vida en un domicilio de Mazatlán, Sinaloa. ESPECIAL

De acuerdo con el reporte preliminar de la Fiscalía de Sinaloa, el cuerpo de Rubí Patricia Gómez Tagle presentó heridas con arma punzocortante

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un domicilio en Mazatlán. De forma preliminar, las autoridades la identificaron como parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

Sin embargo, la agrupación Corazones Unidos por una Misma Causa - Madres Buscadoras identificó a la persona como Rubí Patricia Gómez Tagle, quien formaba del colectivo.

TE PUEDE INTERESAR: Los rostros de los desaparecidos en México llenan las calles de la segunda su ciudad más grande, Guadalajara

FISCALÍA CONFIRMA HERIDAS PUNZOCORTANTES EN MADRE BUSCADORA

Dentro de su comunicado oficial, la FGE detalló que elementos de la Policía de Investigación (PDI), así como personal de la Dirección de Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento del lugar.

Asimismo, se informó que el domicilio en cuestión fue debidamente asegurado conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

“Según los datos recabados hasta el momento, la mujer presenta lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante”, especificó la Fiscalía.

$!Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

COLECTIVOS EXIGEN JUSTICIA POR HOMICIDIO DE MADRE BUSCADORA

Además de Corazones Unidos por una Misma Causa - Madres Buscadoras, otros colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas se unieron para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.

“Nos llena de indignación y tristeza. En un país donde miles de familias buscamos a nuestros seres queridos, es inadmisible que quienes ejercemos nuestro derecho a la búsqueda seamos víctimas de violencia”, pronunció Por las voces sin justicia A.C.

$!Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

TE PUEDE INTERESAR: Operativos en Sinaloa dejan miles de detenidos, armas y laboratorios desmantelados: García Harfuch

Desde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se emitió lo siguiente: “condenamos enérgicamente el feminicidio de nuestra compañera buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, quien desde hacía menos de un año mantenía una búsqueda incansable para localizar a su hijo Édgar Daniel López Gómez-Tagle, desaparecido el 29 de mayo de 2025”.

Hasta el momento se desconoce la existencia de algún sospechoso o presunto responsable detenido: “La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que sucedió”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Activistas
homicidios

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGE
Madres Buscadoras

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Se hace camino al andar

Se hace camino al andar
true

Bajo el obradorismo, México se ha ido degradando
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Las cancelaciones ocurren en un contexto de restricción al ingreso disponible. Por ello, el streaming, al competir con otros gastos del hogar, se considera que la tarifa rebasa el valor.

Cancelan 14% suscripciones de streaming en México
Una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso

México sufrirá temperaturas de hasta 45 grados en estos estados y posibles tolvaneras
Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes.

Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
Fiesta. Pikachu se convirtió en el rostro global de Pokémon y en uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop.

¿Cuál es tu favorito? Pokémon: tres décadas atrapando generaciones
Conoce cómo se jugarán los Octavos de Final de la Champions League 2026, fechas, horarios y los duelos más atractivos rumbo a la final en Budapest.

Champions League 2026... así se jugarán los Octavos de Final