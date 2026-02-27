$!Fiscalía de Sinaloa confirma muerte de madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle en Mazatlán

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa confirmó el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un domicilio en Mazatlán. De forma preliminar, las autoridades la identificaron como parte de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, la agrupación Corazones Unidos por una Misma Causa - Madres Buscadoras identificó a la persona como Rubí Patricia Gómez Tagle, quien formaba del colectivo. TE PUEDE INTERESAR: Los rostros de los desaparecidos en México llenan las calles de la segunda su ciudad más grande, Guadalajara

FISCALÍA CONFIRMA HERIDAS PUNZOCORTANTES EN MADRE BUSCADORA Dentro de su comunicado oficial, la FGE detalló que elementos de la Policía de Investigación (PDI), así como personal de la Dirección de Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento del lugar. Asimismo, se informó que el domicilio en cuestión fue debidamente asegurado conforme a los protocolos de seguridad establecidos. “Según los datos recabados hasta el momento, la mujer presenta lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante”, especificó la Fiscalía.

COLECTIVOS EXIGEN JUSTICIA POR HOMICIDIO DE MADRE BUSCADORA Además de Corazones Unidos por una Misma Causa - Madres Buscadoras, otros colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas se unieron para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos. “Nos llena de indignación y tristeza. En un país donde miles de familias buscamos a nuestros seres queridos, es inadmisible que quienes ejercemos nuestro derecho a la búsqueda seamos víctimas de violencia”, pronunció Por las voces sin justicia A.C.

TE PUEDE INTERESAR: Operativos en Sinaloa dejan miles de detenidos, armas y laboratorios desmantelados: García Harfuch Desde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco se emitió lo siguiente: “condenamos enérgicamente el feminicidio de nuestra compañera buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle, quien desde hacía menos de un año mantenía una búsqueda incansable para localizar a su hijo Édgar Daniel López Gómez-Tagle, desaparecido el 29 de mayo de 2025”. Hasta el momento se desconoce la existencia de algún sospechoso o presunto responsable detenido: “La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que sucedió”.

