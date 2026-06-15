FGE solicita 154 años en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto

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    FGE solicita 154 años en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto
    ¿Le darán 154 años a Hernán Bermúdez Requena? Vanguardia

Hernán Bermúdez Requena es acusado de liderar el grupo delictivo ‘La Barredora’, el cual es señalado en casos de secuestro y extorsión

El 15 de junio se reportó que la Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó la condena de 154 años de prisión para el presunto líder de la agrupación criminal ‘La Barredora’, Hernán Bermúdez.

El exsecretario de Seguridad del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, según la información recolectada por varios medios de información, ha destacado que la condena de 154 años corresponde a las acusaciones de que el presunto responsable cometió los crímenes de secuestro, asociación delictuosa y extorsión agravada.

La solicitud fue presentada durante una audiencia judicial. El Ministerio Público argumentó que las pruebas reunidas por las autoridades eran suficientes para justificar una sentencia que equivalga a los delitos acumulados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/que-se-sabe-sobre-la-barredora-narcotrafico-trafico-de-migrantes-y-gasolina-robada-asi-se-expandio-LG16763392

La audiencia en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la ‘Barredora’, continuará en los siguientes días, mientras el juez determine la admisión de las pruebas presentadas por la FGE.

El juicio del exsecretario de Adán Augusto López ocurre en el mismo contexto que las acusaciones de corrupción con el crimen organizado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de funcionarios de Morena.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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