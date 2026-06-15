FGE solicita 154 años en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto
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Hernán Bermúdez Requena es acusado de liderar el grupo delictivo ‘La Barredora’, el cual es señalado en casos de secuestro y extorsión
El 15 de junio se reportó que la Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó la condena de 154 años de prisión para el presunto líder de la agrupación criminal ‘La Barredora’, Hernán Bermúdez.
El exsecretario de Seguridad del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, según la información recolectada por varios medios de información, ha destacado que la condena de 154 años corresponde a las acusaciones de que el presunto responsable cometió los crímenes de secuestro, asociación delictuosa y extorsión agravada.
La solicitud fue presentada durante una audiencia judicial. El Ministerio Público argumentó que las pruebas reunidas por las autoridades eran suficientes para justificar una sentencia que equivalga a los delitos acumulados.
La audiencia en contra de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la ‘Barredora’, continuará en los siguientes días, mientras el juez determine la admisión de las pruebas presentadas por la FGE.
El juicio del exsecretario de Adán Augusto López ocurre en el mismo contexto que las acusaciones de corrupción con el crimen organizado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de funcionarios de Morena.