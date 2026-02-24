$!FGJCDMX logra vinculación a proceso de madre y tío por trata de menor

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Omar “N” y Vania “N” por su probable participación en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, en agravio de una adolescente de 14 años. De acuerdo con la información oficial, los hechos habrían ocurrido entre 2010 y 2024, conforme a los datos de prueba integrados en la investigación. TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso por homicidio a Gaby ‘N’ tras atropellar y arrastrar a motociclista en Iztapalapa

PADRE DE LA MENOR REALIZÓ LA DENUNCIA CONTRA EL TÍO DE LA VÍCTIMA Según la denuncia presentada por el padre de la adolescente, durante una entrevista realizada por personal de su escuela, la menor refirió haber sufrido violencia sexual por parte de su tío en diversas ocasiones desde 2010, en el domicilio donde habitaban. Asimismo, señaló que en 2024, tras un cambio de domicilio, su madre presuntamente la llevó con engaños a un hotel para encontrarse nuevamente con él, donde habría sido agredida otra vez a cambio de dinero. EJECUTAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN CONTRA MADRE Y TÍO DE MENOR, VÍCTIMA DE DELITOS SEXUALES Con los datos de prueba reunidos, el agente del Ministerio Público estableció la probable participación de Omar "N" y Vania "N", por lo que solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión correspondientes. Las órdenes fueron ejecutadas por agentes de la Policía de Investigación los días 16 y 17 de febrero de 2026, respectivamente. En audiencias iniciales, la autoridad judicial resolvió vincularlos a proceso, imponerles la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

FISCALÍA REALIZA INVESTIGACIÓN La Fiscalía capitalina señaló que con estas acciones refrenda su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación y persecución de los delitos que atentan contra su integridad y desarrollo, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia. Asimismo, precisó que, en cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en apego al principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas se considerarán inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas.

