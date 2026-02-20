Vinculan a proceso a excandidata del PRI-PRD en Totolapan por extorsión agravada
Excandidata del PRI-PRD en Totolapan fue vinculada a proceso por extorsión agravada tras operativo contra el grupo delictivo La Empresa
Cristina Marlene “N”, excandidata de la coalición PRI-PRD a la alcaldía de Totolapan, fue vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada, tras ser detenida durante un operativo policiaco y militar que ingresó al municipio en busca de presuntos líderes del grupo delictivo La Empresa.
La información fue confirmada por el Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, quien explicó que la detención se realizó con base en una orden de aprehensión previamente emitida. Indicó además que la mujer continúa bajo investigación por otros posibles delitos, algunos de carácter federal, luego de que durante su captura se le encontraron porciones de droga e instrumentos de tortura.
FISCAL DE MORELOS CONFIRMA VINCULACIÓN A PROCESO DE CRISTINA MARLENE ‘N’
El fiscal estatal informó que la vinculación a proceso corresponde específicamente al delito de extorsión agravada, mientras que las indagatorias continúan en torno a otros hechos detectados durante los operativos en el municipio.
En declaraciones a medios, Blumenkron Escobar señaló:
“En los operativos de Totolapa, como ustedes saben, 12 cateos simultáneos que se llevan a cabo. Hay una orden de aprehensión que se cumplimenta. Estamos en este momento teniendo conocimiento de que en la audiencia de la persona que fue detenida, una mujer fue vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada. La orden de aprehensión fue girada por el delito de extorsión agravada. Ya se vinculó a proceso por ese delito. Y las investigaciones continúan en torno a lo que encontramos ahí en Totolapa.”
Agregó que las autoridades continúan integrando información sobre otros posibles ilícitos:
“En los próximos días también daremos cuenta de ello. Entonces, estamos investigando en general lo que tenemos conocimiento: delitos contra la salud, extorsión, como en este caso, y los demás delitos que se investiguen. Bueno, tenemos que también tener un resultado próximamente. Por el momento tenemos el delito de extorsión agravada, pero que es del fuero local y es lo que estamos en este momento persiguiendo y para que se lleve su proceso”.
ANTECEDENTES DE BLOQUEOS Y VÍNCULO CON GRUPO DELICTIVO
La mujer detenida había sido señalada previamente en junio de 2025, cuando coordinó un bloqueo en los accesos al municipio para impedir el ingreso de un operativo estatal y federal. Según autoridades, esta acción evitó que presuntos líderes del grupo delictivo eludieran la acción de la justicia.
En ese momento, Cristina Marlene, de 39 años, difundió un video en redes sociales en el que reconoció un vínculo con el grupo criminal. En el mensaje justificó los bloqueos como una acción de “justicia” y respaldo a quienes, según sus palabras, brindaban seguridad al municipio. También lanzó advertencias contra autoridades en caso de que intentaran ingresar nuevamente para realizar operativos.
POSIBLES NUEVAS DETENCIONES EN LA REGIÓN
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y vocero de la Mesa de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó previamente que, además de la detención de Cristian Marlene “N”, se prevé la captura de otros presuntos líderes criminales que operan en la zona.
Entre ellos se encuentran individuos identificados por los alias de “El Apa” y “El Güero”, quienes estarían relacionados con delitos como secuestro, extorsión y narcotráfico.
INVESTIGACIONES SOBRE ACTIVIDADES DEL GRUPO DELICTIVO
Las autoridades también han documentado la operación del grupo “La Empresa” en actividades de trasiego de droga, para lo cual presuntamente utilizarían redes de mototaxistas que operan en el municipio.
El proceso penal contra la excandidata continuará conforme a los plazos judiciales establecidos, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los operativos realizados en la zona y los posibles delitos adicionales detectados.
