Vinculan a proceso a excandidata del PRI-PRD en Totolapan por extorsión agravada

Cristina Marlene “N”, excandidata de la coalición PRI-PRD a la alcaldía de Totolapan, fue vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada, tras ser detenida durante un operativo policiaco y militar que ingresó al municipio en busca de presuntos líderes del grupo delictivo La Empresa.

La información fue confirmada por el Fiscal General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, quien explicó que la detención se realizó con base en una orden de aprehensión previamente emitida. Indicó además que la mujer continúa bajo investigación por otros posibles delitos, algunos de carácter federal, luego de que durante su captura se le encontraron porciones de droga e instrumentos de tortura.

TE PUEDE INTERESAR: Cae en Morelos excandidata que reconoció colaborar con organización criminal

FISCAL DE MORELOS CONFIRMA VINCULACIÓN A PROCESO DE CRISTINA MARLENE ‘N’

El fiscal estatal informó que la vinculación a proceso corresponde específicamente al delito de extorsión agravada, mientras que las indagatorias continúan en torno a otros hechos detectados durante los operativos en el municipio.

En declaraciones a medios, Blumenkron Escobar señaló:

“En los operativos de Totolapa, como ustedes saben, 12 cateos simultáneos que se llevan a cabo. Hay una orden de aprehensión que se cumplimenta. Estamos en este momento teniendo conocimiento de que en la audiencia de la persona que fue detenida, una mujer fue vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada. La orden de aprehensión fue girada por el delito de extorsión agravada. Ya se vinculó a proceso por ese delito. Y las investigaciones continúan en torno a lo que encontramos ahí en Totolapa.”

Agregó que las autoridades continúan integrando información sobre otros posibles ilícitos:

“En los próximos días también daremos cuenta de ello. Entonces, estamos investigando en general lo que tenemos conocimiento: delitos contra la salud, extorsión, como en este caso, y los demás delitos que se investiguen. Bueno, tenemos que también tener un resultado próximamente. Por el momento tenemos el delito de extorsión agravada, pero que es del fuero local y es lo que estamos en este momento persiguiendo y para que se lleve su proceso”.