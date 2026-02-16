Vinculan a proceso por homicidio a Gaby ‘N’ tras atropellar y arrastrar a motociclista en Iztapalapa
Juez ordena prisión preventiva en Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y fija dos meses para investigación complementaria
Un juez vinculó a proceso por homicidio calificado a Gaby “N”, señalada como presunta responsable de la muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
La autoridad judicial consideró que existen datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
Durante ese periodo, la imputada permanecerá recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde continuará su situación jurídica.
De acuerdo con lo informado, la pena en caso de una eventual sentencia condenatoria podría alcanzar hasta 50 años de prisión.
MOTOCICLISTA FUE ATROPELLADO Y ARRASTRADO HASTA PERDER LA VIDA
La víctima, identificada como Roberto Hernández, de 52 años, circulaba en motocicleta cuando fue impactada por un vehículo.
Tras el choque, la conductora continuó en marcha y arrastró el cuerpo del hombre durante casi dos kilómetros, lo que provocó su muerte.
El incidente ocurrió en un cruce vial de la alcaldía Iztapalapa, donde el impacto inicial fue seguido por el desplazamiento prolongado del vehículo con la víctima.
DEFENSA SEÑALA QUE HUBO ‘SAÑA’ EN LA MANERA DE ACTUAR DE GABY ‘N’ TRAS ATROPELLO
Al concluir la comparecencia, el abogado Ricardo Díaz explicó que el delito fue calificado “con saña”, una circunstancia prevista en la legislación penal.
Según indicó, la fiscalía acreditó esta calificativa por la forma en que se desarrollaron los hechos, particularmente por el arrastre posterior al impacto.
“El arrastre, porque arrastró después de cometer el hecho y aún percatándose del mismo continuó su camino, esa es una situación que propuso la fiscalía y estuvo de acuerdo el juez”, señaló el litigante.
También precisó que esta circunstancia no determina por sí misma la sanción final, que podría ubicarse en un rango de entre 20 y 50 años de prisión, en caso de que se determine responsabilidad penal.
El defensor añadió que la imputada se reservó su derecho a declarar y que la defensa no presentó datos de prueba para desvirtuar la acusación del Ministerio Público en esta etapa procesal.
DETENCIÓN OCURRIÓ EN OAXACA TRAS SEMANAS DE BÚSQUEDA
El 10 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención de la presunta responsable en el municipio de Ejutla de Crespo, en el estado de Oaxaca, como resultado de un operativo coordinado entre autoridades locales y federales.
El caso se volvió ampliamente conocido tras más de un mes de exigencias públicas de justicia por parte de familiares de la víctima y de integrantes de comunidades de motociclistas.
PRIMERAS DECLARACIONES DE GABY ‘N’ TRAS SU DETENCIÓN
Luego de ser trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, la acusada rindió sus primeras declaraciones ante autoridades ministeriales el 14 de febrero.
De acuerdo con versiones difundidas sobre dichas declaraciones, la mujer habría manifestado que tras el atropellamiento sintió miedo y nerviosismo, lo que la llevó a abandonar el lugar de los hechos.
También se ha señalado que explicó su huida como una reacción derivada del pánico del momento y del deseo de ver a su hija.
Según información que circula en torno a su testimonio, indicó que eligió trasladarse al sur del país porque anteriormente había visitado esa zona durante unas vacaciones familiares y la consideraba un lugar tranquilo.
Las declaraciones fueron integradas a la carpeta de investigación correspondiente.
HALLAZGO DEL VEHÍCULO Y CATEOS PREVIOS
En el recuento de la investigación, autoridades del Estado de México localizaron el 5 de enero el vehículo presuntamente involucrado en los hechos. La unidad fue encontrada abandonada y con daños visibles en calles de Nezahualcóyotl.
Posteriormente, autoridades capitalinas realizaron un cateo en el domicilio de la imputada, donde únicamente encontraron a un familiar que informó que la mujer continuaba prófuga en ese momento.
La detención se concretó semanas después en Oaxaca.
CASO CONTINÚA EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN
El proceso penal continuará con el desarrollo de la investigación complementaria, mientras la imputada permanece bajo medida cautelar de prisión preventiva.
Conforme al principio de presunción de inocencia, la persona señalada será considerada inocente hasta que exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.