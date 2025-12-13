FGJCDMX ofrece recompensa de 500 mil pesos para localizar a Xin Wang por feminicidio de Anguie Luviano

La dependencia precisó que la recompensa está dirigida únicamente a particulares. No podrán acceder a ella servidores públicos vinculados con áreas de seguridad, procuración o administración de justicia, ni tampoco sus familiares directos, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y evitar conflictos de interés durante el desarrollo de la investigación.

Como parte de las acciones institucionales para fortalecer la búsqueda, la Fiscalía anunció una recompensa de hasta 500 mil pesos para la persona o personas que aporten información veraz, útil y oportuna que permita ubicar a Xin Wang.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ( FGJCDMX ) emitió un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en la localización de Xin Wang, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Anguie Luviano Checa.

FISCALÍA DE LA CDMX PIDE AYUDA CIUDADANA PARA DAR CON EL PARADERO DE XIN WANG

De acuerdo con la FGJCDMX, la orden de aprehensión fue girada por un juez de control como parte de una investigación que se mantiene abierta desde mayo de 2024 y que se encuentra registrada en la carpeta de investigación CI-FEIDF/D/UI-1 S/D/00162/07-2022.

La ficha fue difundida a través de redes sociales y canales oficiales, donde la dependencia reiteró que cualquier información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad y bajo esquemas de protección para quienes colaboren.

En cuanto a los mecanismos para aportar información, la FGJCDMX informó que se encuentran habilitados distintos canales de contacto para facilitar la colaboración ciudadana. Entre ellos se incluyen el correo electrónico recompensas@fgjcdmx.gob.mx y el número telefónico 55 5345 5400. La atención directa en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos de la FGJCDMX, disponibles las 24 horas del día.

La Fiscalía reiteró que todas las denuncias serán recibidas de manera segura y confidencial, y que las personas que aporten datos relevantes contarán con protección conforme a los protocolos vigentes, con el fin de resguardar su identidad y su integridad durante todo el proceso.

XIN WANG, PRESUNTAMENTE, ASESINÓ A SU ESPOSA, ANGUIE LUVIANO, EN 2022

El caso por el que se busca a Xin Wang está relacionado con el feminicidio de Anguie Luviano Checa, una mujer de 34 años que fue localizada sin vida el 20 de julio de 2022 en su departamento ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con la información disponible, Anguie dejó de responder mensajes de texto el 18 de julio de ese año. Ante la falta de comunicación, su madre acudió dos días después al domicilio, donde la encontró sin vida.

Los reportes señalan que el cuerpo presentaba múltiples golpes, estallamiento de vísceras, huellas de ahorcamiento y signos de descomposición. Familiares de la víctima han señalado que la muerte habría ocurrido el 18 de julio y que el presunto agresor permaneció en el lugar durante varios días. En ese momento, las autoridades informaron que algunos de los hematomas visibles habrían sido producto de la postura del cuerpo, versión que fue cuestionada por la familia.

XIN WANG HABRÍA VIOLENTADO A ANGUIE LUVIANO ANTERIORMENTE; FAMILIARES DE VÍCTIMA LO IDENTIFICAN

En entrevistas concedidas en 2022, la madre de Anguie Luviano Checa señaló que su hija habría sido víctima de violencia previa por parte de su pareja. Entre los antecedentes mencionados se encuentra un episodio en el que presuntamente sufrió una agresión que le ocasionó la fractura de la nariz. Al momento del fallecimiento, la pareja llevaba alrededor de nueve meses de matrimonio.

La familia de la víctima también indicó que logró identificar a Xin Wang en imágenes de cámaras de vigilancia, en las que se observa a un hombre entrando y saliendo de la zona del domicilio con el rostro cubierto mediante un paraguas y una gorra.

Desde 2022, los familiares han solicitado de manera reiterada justicia y apoyo para la localización del presunto responsable, de origen chino, quien en ese periodo tenía negocios en la zona de la plaza Izazaga. Hasta el momento, su ubicación es desconocida y no se cuenta con información pública sobre la continuidad de dichas actividades comerciales.

