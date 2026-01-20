Vinculan a proceso a tres policías municipales de Mexicali por desaparición forzada de cuatro personas

Tres agentes de la Policía Municipal de Mexicali, capital de Baja California, fueron vinculados a proceso penal por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de cuatro personas ocurrido en 2022. Los elementos de seguridad fueron identificados como Hiram Sinhue Figueroa, Manuel Alberto Castro e Issac Sergio Ortiz.

La determinación fue emitida durante una audiencia celebrada el pasado lunes 19 de enero en el Centro de Justicia ubicado sobre la calzada de los Presidentes, en Mexicali, donde un juez de control consideró que existían elementos suficientes para sujetar a proceso a los tres imputados.

DESAPARICIÓN FORZADA DE CUATRO PERSONAS A MANOS DE POLICÍAS OCURRIÓ EN 2022

De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, la desaparición forzada ocurrió el 10 de julio de 2022. Ese día, los presuntos responsables arribaron a un punto ubicado sobre la carretera al aeropuerto, donde otros agentes de la Policía Municipal realizaban una intervención relacionada con un vehículo en el que viajaban cuatro personas originarias de Tijuana.

Según la investigación, tras la llegada de los ahora vinculados a proceso, los policías que inicialmente atendían la situación se retiraron del lugar. A partir de ese momento, no se volvió a tener información sobre el paradero de las cuatro personas que viajaban en el vehículo.

CUMPLIMENTAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE 3 POLICÍAS DE MEXICALI

El pasado martes 13 de enero, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de los tres policías municipales. Ese mismo día, la Fiscalía estatal informó:

“La Fiscalía General del Estado cumplimentó órdenes de aprehensión contra tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali, dos suspendidos y uno en funciones, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas”.

Asimismo, precisó que “Los hechos se relacionan con la desaparición de cuatro personas originarias de Tijuana, ocurrida en 2022”.

La FGE añadió que “La FGE refrenda su compromiso de investigar a fondo, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar el acceso a la justicia, siempre con respeto al debido proceso”.

DOS POLICÍAS SE ENCONTRABAN SUSPENDIDOS DE SUS FUNCIONES AL MOMENTO DE SER DETENIDOS

Tras la detención, la Sindicatura Municipal de Mexicali dio a conocer que Hiram Sinhue Figueroa y Manuel Alberto Castro se encontraban suspendidos de sus funciones como policías municipales. La suspensión se relaciona con su participación en un convoy que acompañó a Josué Godínez, alias “El Pitufo”, a una fiesta en un fraccionamiento privado.

En el caso de Issac Sergio Ortiz, la autoridad municipal informó que se encontraba en funciones al momento de su detención, desempeñando labores de resguardo en una caja de cobro de trámites municipales.