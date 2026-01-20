Vinculan a proceso a tres policías municipales de Mexicali por desaparición forzada de cuatro personas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Un juez de control vinculó a proceso a tres agentes de la Policía Municipal de Mexicali por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas
Tres agentes de la Policía Municipal de Mexicali, capital de Baja California, fueron vinculados a proceso penal por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de cuatro personas ocurrido en 2022. Los elementos de seguridad fueron identificados como Hiram Sinhue Figueroa, Manuel Alberto Castro e Issac Sergio Ortiz.
La determinación fue emitida durante una audiencia celebrada el pasado lunes 19 de enero en el Centro de Justicia ubicado sobre la calzada de los Presidentes, en Mexicali, donde un juez de control consideró que existían elementos suficientes para sujetar a proceso a los tres imputados.
TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a ex policía municipal por desaparición forzada de cinco jóvenes en Ensenada
DESAPARICIÓN FORZADA DE CUATRO PERSONAS A MANOS DE POLICÍAS OCURRIÓ EN 2022
De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, la desaparición forzada ocurrió el 10 de julio de 2022. Ese día, los presuntos responsables arribaron a un punto ubicado sobre la carretera al aeropuerto, donde otros agentes de la Policía Municipal realizaban una intervención relacionada con un vehículo en el que viajaban cuatro personas originarias de Tijuana.
Según la investigación, tras la llegada de los ahora vinculados a proceso, los policías que inicialmente atendían la situación se retiraron del lugar. A partir de ese momento, no se volvió a tener información sobre el paradero de las cuatro personas que viajaban en el vehículo.
CUMPLIMENTAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE 3 POLICÍAS DE MEXICALI
El pasado martes 13 de enero, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California cumplimentaron las órdenes de aprehensión en contra de los tres policías municipales. Ese mismo día, la Fiscalía estatal informó:
“La Fiscalía General del Estado cumplimentó órdenes de aprehensión contra tres elementos de la Policía Municipal de Mexicali, dos suspendidos y uno en funciones, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas”.
Asimismo, precisó que “Los hechos se relacionan con la desaparición de cuatro personas originarias de Tijuana, ocurrida en 2022”.
La FGE añadió que “La FGE refrenda su compromiso de investigar a fondo, sancionar a quienes resulten responsables y garantizar el acceso a la justicia, siempre con respeto al debido proceso”.
DOS POLICÍAS SE ENCONTRABAN SUSPENDIDOS DE SUS FUNCIONES AL MOMENTO DE SER DETENIDOS
Tras la detención, la Sindicatura Municipal de Mexicali dio a conocer que Hiram Sinhue Figueroa y Manuel Alberto Castro se encontraban suspendidos de sus funciones como policías municipales. La suspensión se relaciona con su participación en un convoy que acompañó a Josué Godínez, alias “El Pitufo”, a una fiesta en un fraccionamiento privado.
En el caso de Issac Sergio Ortiz, la autoridad municipal informó que se encontraba en funciones al momento de su detención, desempeñando labores de resguardo en una caja de cobro de trámites municipales.
IMPLEMENTAN PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA TRES ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE MEXICALI
Tras la vinculación a proceso, el juez de control impuso como medida cautelar la prisión preventiva para los tres imputados y estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Las autoridades judiciales continuarán con el análisis de los elementos de prueba recabados para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
IDENTIFICAN A VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA
Dentro del contexto del caso, se dio a conocer que Hiram Sinhue Figueroa formó parte del cuadro de mando del ex director de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García. Además, en 2022 fue reconocido como Policía del Año durante la conmemoración del Día Internacional del Policía, el 2 de enero de ese año.
Las cuatro personas desaparecidas fueron identificadas como Juan Gabino Canela Martínez, de 37 años de edad; Isaac Ramiro Canela Martínez, de 27 años; José Alberto Godina Machuca, de 21 años; Óscar Alberto Perea González, de 37 años. Todos ellos son originarios de Tijuana, Baja California.
TE PUEDE INTERESAR: Catedrático colombiano afirma que GN en Nuevo León lo golpeó y le quebró tres costillas
Josué “N”, alias “El Pitufo”, es señalado como miembro del grupo delictivo Los Rusos. Fue detenido en diciembre de 2024 durante una fiesta realizada en el salón de eventos Ozara, ubicado en la colonia Burócratas Federales, en Mexicali.
La detención se llevó a cabo durante un operativo de la Unidad de Enlace Internacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. De acuerdo con la información disponible, dos de los policías ahora vinculados a proceso habrían acompañado previamente a “El Pitufo” en una celebración privada.
Las investigaciones relacionadas tanto con la desaparición forzada como con la presunta actuación de los agentes municipales continúan en curso.