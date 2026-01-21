Fiscalía de Oaxaca detiene a 7 policías de San Miguel Panixtlahuaca por homicidio de un menor

México
/ 21 enero 2026
    Siete elementos activos de la Policía de San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), tras ser vinculados al asesinato de un niño de diez años de edad ocurrido en la Costa. CORTESÍA

Entre los detenidos, se encuentra el director Lorenzo L.O. de 43 años de edad. Los elementos acusados enfrentan el delito de homicidio calificado

Siete elementos activos de la Policía de San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), tras ser vinculados al asesinato de un niño de diez años de edad ocurrido en la Costa.

A los uniformados se les acusa de homicidio calificado por el caso del menor, quien perdió la vida a consecuencia de una agresión con disparos de arma de fuego. Hasta el momento, las autoridades competentes no han podido esclarecer el grado de responsabilidad que pudieran tener los acusados tras los hechos.

TE PUEDE INTERESAR: Tras 14 años, entregan a su familia los restos de Brandon Isaac Hernández Blanco, desaparecido en Veracruz

“Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca, coordinado por la Vicefiscalía Regional de la Costa, lleva a cabo con rigor las labores legales para establecer cómo sucedieron los hechos y que la comisión de este delito se castigue, para que las víctimas tengan pleno acceso a la justicia”, se destacó en un comunicado.

El diario El Imparcial de Oaxaca detalló que la detención ocurrió en la noche del 19 de enero y que las identidades de los policías son: el director Lorenzo L.O. de 43 años; el chofer Ángel de Jesús C.P. de 34 años; y los policías José David L.L. de 27, Javier G.S. de 26, Eduardo S.P. de 28 e Isaí S.B. de 41.

FALLECIMIENTO DEL NIÑO DE 10 AÑOS A CONSECUENCIA DE DETONACIONES DE ARMA DE FUEGO: ASÍ FUERON LOS HECHOS

En el informe de la Fiscalía, se explicó que el homicidio del menor de edad ocurrió el 18 de enero de 2026, “cuando la víctima se encontraba en inmediaciones de la cancha de fútbol del Barrio de Guadalupe, en San Miguel Panixtlahuaca”.

De acuerdo con los testimonios rescatados por vecinos, a la zona llegaron los uniformados y, en reacción, la víctima mortal y otras personas con las que se encontraba corrieron. Fue entonces cuando inició una persecución por parte de los elementos de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Activan Protocolo Alba por desaparición de la influencer Nicole Pardo Molina en Culiacán

“Momentos más tarde, se escucharon detonaciones”, precisó la FGE. Al día siguiente, 19 de enero, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida del niño en las orillas del río de la población, a la altura de la colonia Cristo Rey.

“A partir de estos hechos, las autoridades municipales dieron intervención a la Fiscalía de Oaxaca que abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, además de realizar los trabajos ministeriales y periciales correspondientes, por los cuales se detuvo a siete elementos de la Policía Municipal, mientras avanzan las investigaciones”, se explicó en el comunicado.

