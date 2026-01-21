$!Fiscalía de Oaxaca detiene a 7 policías de San Miguel Panixtlahuaca por homicidio de un menor

Siete elementos activos de la Policía de San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), tras ser vinculados al asesinato de un niño de diez años de edad ocurrido en la Costa.

A los uniformados se les acusa de homicidio calificado por el caso del menor, quien perdió la vida a consecuencia de una agresión con disparos de arma de fuego. Hasta el momento, las autoridades competentes no han podido esclarecer el grado de responsabilidad que pudieran tener los acusados tras los hechos.

“Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía de Oaxaca, coordinado por la Vicefiscalía Regional de la Costa, lleva a cabo con rigor las labores legales para establecer cómo sucedieron los hechos y que la comisión de este delito se castigue, para que las víctimas tengan pleno acceso a la justicia”, se destacó en un comunicado.

El diario El Imparcial de Oaxaca detalló que la detención ocurrió en la noche del 19 de enero y que las identidades de los policías son: el director Lorenzo L.O. de 43 años; el chofer Ángel de Jesús C.P. de 34 años; y los policías José David L.L. de 27, Javier G.S. de 26, Eduardo S.P. de 28 e Isaí S.B. de 41.