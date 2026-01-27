Vinculan a proceso a exfuncionarios por tragedia en Waldo’s que dejó 24 muertos

México
/ 27 enero 2026
    Vinculan a proceso a exfuncionarios por tragedia en Waldo’s que dejó 24 muertos
    Por diferentes razones, el juez determinó la no vinculación a proceso de dos personas que también habían sido señaladas. FOTO: CUARTOSCURO

Un juez de control procesó en total a seis personas y una persona moral, representante de la compañía

Después de la continuación de la audiencia celebrada este lunes, en la cual se atendió el asunto del incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que fueron vinculadas a proceso seis personas y una persona moral, representante de la empresa.

Se trata de los primeros sujetos bajo proceso legal de dicho siniestro ocurrido el pasado 1 de noviembre, donde fallecieron 24 personas, entre ellas una mujer embarazada, y 15 personas resultaron heridas en diferentes grados.

La Fiscalía de Sonora detalló que la resolución fue emitida por un juez de control, quien consideró que existen elementos suficientes con la finalidad de abrir un proceso penal en contra de los imputados.

En el caso, la representación social mostró evidencias periciales, documentales y testimoniales que permitieron acreditar de forma diferenciada la existencia de los hechos, y la presunta responsabilidad de seis personas y una persona moral, por los delitos de homicidio, diversos tipos de lesiones, daños y aborto, todos cometidos a título culposo, además de incumplimiento de un deber legal y empleo de documentos falsos.

El juez determinó que las personas vinculadas a proceso continúen bajo medidas cautelares en libertad, imponiéndoles como obligación la presentación periódica, exhibición de garantía económica y la prohibición de salir del estado.

Las medidas exceptúan al representante legal de la empresa, a quien el juzgador consideró procedente la prisión preventiva justificada, sin que esta se haya ejecutado debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo, situación que será impugnada por la FGJE.

Se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, a lo largo de la cual se fortalecerán las pruebas para el esclarecimiento total de los hechos.

En la audiencia celebrada, el juez determinó no vincular a proceso a dos personas. Una por considerar que la probable conducta delictiva se encontraba prescrita y la otra, en virtud de creer que no se acreditaba su supuesta responsabilidad.

No obstante, esta representación social no comparte dicho criterio y apelará tal decisión, comunicó la Fiscalía de Sonora al reiterar su compromiso con las víctimas y sus familias, con la finalidad de brindarles el acceso a la justicia.

