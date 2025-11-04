‘Por si se quemaba todo’: ex trabajadora de Waldo’s comparte orden antes del siniestro

CDMX.- Un testimonio que ha comenzado a circular en redes sociales ha encendido un nuevo foco de indignación en torno al incendio ocurrido el 1 de noviembre en una tienda de la cadena Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora.

La ex empleada, identificada como Xenia Flores, relató que comenzó a trabajar en la sucursal el 18 de julio de 2024 y que apenas diez días después fue convocada a una junta con supervisores. Allí, explicó, se les pidió anotar cómo iban vestidas y qué objetos personales llevaban “por si se quemaba todo”.

“Nos reunieron para decirnos que anotáramos nuestras pertenencias, cómo íbamos vestidas ese día, por si algo pasaba y se quemaba todo. En ese momento me pareció muy raro... nunca imaginé que algo así pudiera suceder realmente”, declaró en su video.