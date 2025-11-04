‘Por si se quemaba todo’: ex trabajadora de Waldo’s comparte orden antes del siniestro
A días del incendio en una sucursal de en Hermosillo, una ex empleada del comercio denunció una reunión interna, lo que alimenta las críticas por presunta negligencia empresarial y la falta de permisos de Protección Civil
CDMX.- Un testimonio que ha comenzado a circular en redes sociales ha encendido un nuevo foco de indignación en torno al incendio ocurrido el 1 de noviembre en una tienda de la cadena Waldo’s ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora.
La ex empleada, identificada como Xenia Flores, relató que comenzó a trabajar en la sucursal el 18 de julio de 2024 y que apenas diez días después fue convocada a una junta con supervisores. Allí, explicó, se les pidió anotar cómo iban vestidas y qué objetos personales llevaban “por si se quemaba todo”.
“Nos reunieron para decirnos que anotáramos nuestras pertenencias, cómo íbamos vestidas ese día, por si algo pasaba y se quemaba todo. En ese momento me pareció muy raro... nunca imaginé que algo así pudiera suceder realmente”, declaró en su video.
Este testimonio se suma a las revelaciones de las autoridades de Sonora de que la tienda no contaba con autorización de Protección Civil desde 2021, ni tenía plan interno de protección, mantenimiento en sistemas de gas o contra incendios.
Tras la explosión que dejó 23 muertos y varios heridos graves, usuarios en redes sociales y organizaciones ciudadanas han catalogado esta declaración como un indicio de negligencia premeditada por parte de la empresa y de omisión institucional.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, anunció que se revisará la cadena de responsabilidades, tanto de funcionarios municipales como estatales, por permitir que el establecimiento operara pese a las irregularidades detectadas.
Mientras tanto, en Hermosillo ya se han iniciado inspecciones y suspensiones de operaciones en otras sucursales de Waldo’s en municipios como Cajeme, Nogales y Guaymas, en búsqueda de verificar que cumplan con los protocolos básicos de seguridad.
El testimonio de Xenia Flores se ha viralizado con etiquetas como #JusticiaParaLasVictimasDeWaldos y #HermosilloDeLuto, y se ha convertido en eje de la exigencia ciudadana de que la investigación incorpore “desde el minuto uno” sus declaraciones como parte de la carpeta de indagación. Con información de Excélsior