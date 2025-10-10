FGR analiza la estructrura de la red de huachicol fiscal y la define como una maquinaria perfecta de contrabando

La Fiscalía General de la República (FGR) estructuró el organigrama de la red de huachicoleo fiscal en las aduanas del país, en la que principalmente participaron 13 personas, seis marinos —uno en retiro— y siete civiles.

La FGR definió la labor de cada uno en esta estructura criminal, que funcionaba como una maquinaria perfecta para contrabandear combustible y cubría todos los flancos, la cual era encabezada por los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a Itzel Díaz sin vida, desapareció el 7 de octubre en el Edomex, tras salir a cenar

Según el informe al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la función de los integrantes comprendía desde el diseño de la estrategia delictiva, la toma de muestras de las sustancias que contenían los buquetanques y cotejar las fracciones arancelarias establecidas en el pedimento.

Además, se entregaban recursos económicos para simular revisiones a los buquetanques dentro del proceso de importación, teniendo conocimiento de que se hacía pasar el combustible por aceites y aditivos.

Los miembros de la supuesta organización criminal vigilaban las cámaras de seguridad en los muelles; además, se dedicaban a revisar documentos y pedimentos de los buques que arribaban al puerto, entre otras encomiendas.

Los informes detallan que los cargos que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna desempeñó dentro de la Secretaría de Marina (Semar) le permitieron proponer, validar y dar el “visto bueno” a las propuestas de personal que desempeñaría funciones estratégicas dentro de la Agencia Nacional de Aduanas, además de diseñar la estrategia delictiva para controlar diversas aduanas marítimas y permitir el ingreso de hidrocarburo oculto en buquetanques; su hermano Fernando Farías Laguna desempeñaba las mismas tareas.

La FGR señala que el capitán Climaco Aldape Utrera fungía como enlace entre los hermanos Farías Laguna y el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, para la designación de personas como titulares de diversos cargos dentro de la Agencia Nacional de Aduanas.

”Recibiendo por estas acciones, montos económicos con motivo de hechos de corrupción, teniendo como origen de estas ganancias las simulaciones de revisiones en el proceso de importación de aceites y aditivos, contenidos dentro de buquetanques, sustancias que resultaron ser hidrocarburos”.

El esquema resalta la participación de “El Capitán Sol”, quien influía dentro de la Agencia Nacional de Aduanas y la Semar a través de comunicaciones telefónicas mediante el seudónimo “MK” o “NK”, vía mensajería telefónica instantánea a través de actos de corrupción.

La fiscalía señala que el capitán Humberto Enrique López, exdirector de supervisión de aduanas marítimas, llevaba a cabo la designación y supervisión de puestos públicos estratégicos dentro de las aduanas para tener personal y simular las revisiones que supuestamente se hacían a los buquetanques.

Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de administración y finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Tampico, Tamaulipas, se encargaba de coordinar y manejar las programaciones de entrada de buquetanques que en su interior tenían huachicol; posteriormente, eran descargados en los recintos fiscales 289 y 290 en Tampico.

Mientras, el capitán Sergio Varela Morales, exsubdirector de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico, en conjunto con un grupo de verificadores y equipos tecnológicos, simulaba revisiones a los buquetanques dentro del proceso de importación, para reportar que contenían aceites y aditivos.

”Permitiendo la descarga de los buquetanques, participando en actos de corrupción con la recepción de una cantidad económica por cada buquetanque al que aparentemente revisaban”.

El capitán Carlos Estudillo Villalobos, exsubdirector de operaciones de la aduana de Tampico, realizaba las mismas funciones que Varela Morales.

Mientras Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, exsubadministrador de la aduana de Altamira, laboró como enlace con “El Capitán Sol” para la recepción y entrega de recursos económicos, y simuló revisiones a los buquetanques.

Endira Xóchitl Palomo Chávez, exjefa de recintos fiscales en la aduana de Tampico, subordinada del capitán Villalobos, se encargaba de la vigilancia de cámaras de seguridad en muelles y de la coordinación con el Oficial de Instalación de Protección Portuaria.

Funciones criminales

De acuerdo con la FGR, los implicados en la red de huachicol fiscal desempeñaron estas tareas:

Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna: diseñar la estrategia delictiva para controlar diversas aduanas marítimas del país.

Contralmirante Fernando Farías Laguna: al igual que su hermano, permitía el ingreso de hidrocarburo oculto en buquetanques.

Capitán de navío Clímaco Aldape Utrera: fungía como enlace entre los hermanos Farías Laguna y el capitán de Corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, para la designación de personas dentro de la Agencia Nacional de Aduanas.

Capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz: influía dentro de la Agencia Nacional de Aduanas y de la Semar, a través de comunicaciones telefónicas mediante actos de corrupción o dádivas.

Capitán de navío Humberto Enrique López Arellano, exdirector de Supervisión de Aduanas Marítimas: simulaba revisiones que supuestamente se hacían a los buquetanques, teniendo conocimiento de que en ellos se ocultaba hidrocarburo.

Capitán Carlos de Jesús Estudillo Villalobos, de la subdirección de Operación de la Aduana de Tampico: permitía la descarga de buquetanques, participando en actos de corrupción con la recepción de una cantidad económica.

Francisco Javier Antonio Martínez, exgerente de Administración y Finanzas de Asipona en Tampico: coordinaba y manejaba las programaciones de entrada de buquetanques con hidrocarburo oculto.

Sergio Varela Morales, de Vigilancia y Control de la Aduana Marítima de Tampico: simulaba revisiones a los buquetanques dentro del proceso de importación, en el que se reportaba que estos contenían aceites y aditivos.

Fernando Ernesto Magaña, exsubdirector de Operación Aduanera en Altamira: recepción y entrega de recursos económicos para simular revisiones a buquetanques dentro del proceso de importación.

Endira Xóchitl Palomo Chávez, exjefa de Departamento de Recintos Fiscales en la Agencia Nacional de Aduanas en Tampico: se encargaba de la vigilancia de cámaras de seguridad en los muelles, y de llevar a cabo la coordinación con el Oficial de Instalación de Protección Portuaria (OIPP).

Perla Elizabeth Castro Sánchez, exjefa de Departamento y Operaciones en la Agencia Nacional de Aduanas en Tampico: se encargaba de la revisión de documentos y pedimentos de los buques que arribaban al puerto.

Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, verificadora en la Agencia Nacional de Aduanas en Tampico: realizaba la toma de muestras de las sustancias que contenían los buquetanques, así como de cotejar las fracciones arancelarias que eran establecidas en el pedimento.

Ismael Ricaño Matías, verificador en la Agencia Nacional de Aduanas en Tampico: también realizaba la toma de muestras de las sustancias que contenían los buquetanques y cotejaba las fracciones arancelarias que eran establecidas en el pedimento.Fuente: Órdenes de aprehensión de FGR.

EL DATO

La red de huachicol fiscal era encabezada por los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.

13 personas participaron, principalmente, en la red de huachicol fiscal.6 marinos están involucrados, entre ellos uno en retiro.