Localizan a Itzel Díaz sin vida, desapareció el 7 de octubre en el Edomex, tras salir a cenar

México
/ 9 octubre 2025
    Localizan a Itzel Díaz sin vida, desapareció el 7 de octubre en el Edomex, tras salir a cenar
    Itzel Díaz González, una joven de 23 años de edad, quien desapareció el pasado 7 de octubre en el municipio de Ozumba, Estado de México, fue encontrada sin vida dentro de una cisterna. FOTO: ESPECIAL

Su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de una cisterna, en el domicilio de su feminicida

Itzel Díaz González, una joven de 23 años de edad, quien desapareció el pasado 7 de octubre en el municipio de Ozumba, Estado de México, fue encontrada sin vida dentro de una cisterna, en el domicilio de un hombre con el que presuntamente salió a cenar en el municipio de Tepetlixpa.

El asesinato causó indignación entre los familiares, amigos y vecinos de la víctima, quienes protestaron de manera violenta contra las autoridades de Ozumba, a quienes acusaron de no actuar a tiempo y causaron destrozos en la casa del alcalde, e irrumpieron en la presidencia municipal.

¿DÓNDE ESTÁ ITZEL?

La madre de Itzel, contó que su hija le pidió permiso para salir a comer con otro joven, identificado como José Ignacio ‘N’, pero después de que le mandó mensajes a su teléfono celular para saber si estaba bien y no le respondió, marcó a su dispositivo móvil para hablar con ella, pero tampoco hubo respuesta.

Al no tener noticias de su hija se preocupó, ya que la joven siempre estaba en contacto con su familia. Fue entonces que acudió a las autoridades para notificar lo ocurrido y se emitió un boletín de búsqueda para dar con su paradero.

Al no tener información que les permitiera localizarla, los seres queridos de la muchacha tocaron las campanas de la iglesia de Ozumba la noche del miércoles para que los ayudaran a encontrarla.

La madre pidió al comisario de la Policía Municipal que fueran a buscarla a la casa de José Ignacio ‘N’, con quien salió, pero según los familiares, se negó porque no tenían la orden de cateo de un juez para poder hacerlo.

Esa noche, el joven con quien salió a cenar Itzel, dijo a las autoridades ministeriales que no sabía dónde estaba, que después de estar con ella se fue a su casa.

LA BÚSQUEDA DE ITZEL

Fue entonces que intervino la Célula de Búsqueda del Estado de México para acelerar las investigaciones. Se organizaron grupos para buscarla en comunidades de Tepetlixpa, Ozumba y Juchitepec, municipios ubicados en la región de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Las autoridades ubicaron el teléfono celular de Itzel en el municipio de Tepetlixpa, por lo que ya con una orden de cateo acudieron a la casa del joven con el que salió, ubicada en la calle Oaxaca y después de una hora hallaron su cuerpo sin vida dentro de la cisterna.

El diputado morenista, Valentín Martínez, confirmó que el cadáver era el de Itzel. El supuesto responsable del crimen fue arrestado y presentado ante las autoridades ministeriales.

Luego de lo ocurrido los familiares, amigos y vecinos de la joven de 22 años, culparon a los funcionarios locales de Ozumba porque no actuaron a tiempo para evitar su muerte.

En primera instancia un grupo de más de 100 personas se dirigió a la presidencia municipal de Ozumba y luego a la casa del alcalde Ricardo Valencia, ubicada en la calle Morelos, en el centro de esa localidad, ahí lanzaron petardos y otros productos pirotécnicos, forzaron la puerta principal y causaron destrozos en el inmueble.

Después regresaron al Palacio de Gobierno local e ingresaron otra vez. Exigieron la destitución del comisario, Heriberto Ramírez Hernández y el alcalde cumplió la petición de los inconformes.

Más tarde, los pobladores se dirigieron a una propiedad que tiene el presidente municipal en la comunidad de San Mateo Tecalco, ubicada en el territorio de Ozumba.

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

