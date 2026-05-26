FGR asegura 250 mil litros de hidrocarburos en Plan de Ayala, Tihuatlán, Veracruz.

El 26 de mayo, a través de la Fiscalía General de la República, se informó el aseguramiento de 250 mil litros de hidrocarburo y la detención de 12 personas, por presunto huachicoleo, en el municipio de Tihuatlán, Veracruz.

La orden de cateo, administrada por una indagatoria, fue liberada por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz.

‘El agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, inició la carpeta correspondiente en atención a una denuncia anónima, en la que se informó sobre operaciones en un inmueble en el que posiblemente se resguardaba y almacenaba hidrocarburo de manera ilícita’ redacta el documento de la FGR.

Las autoridades localizaron los cargamentos de hidrocarburos clandestinos en un predio próximo a la localidad de Plan de Ayala. En el sitio, elementos de policía incautaron 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento y 52 cubitanques.

Durante la detención de 12 personas, vinculadas a los actos ilícitos del predio, se aseguraron diversos frascos y material de laboratorio, dispositivos, tags de pago, placas de circulación, credenciales de identificación, equipo de cómputo, chequeras, discos de almacenamiento CD y tickets de compra.

Las personas detenidas y el inmueble, según los reglamentos de la FGR, quedaron a disposición del MPF, para resolver su situación jurídica dentro del tiempo constitucional.