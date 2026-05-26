FGR asegura 250 mil litros de hidrocarburos en Plan de Ayala, Tihuatlán, Veracruz.

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    FGR asegura 250 mil litros de hidrocarburos en Plan de Ayala, Tihuatlán, Veracruz.
    FGR incautó 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento y 52 cubitanques Vanguardia

Las autoridades incautaron 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento y 52 cubitanques, presuntamente utilizados en huachicoleo

El 26 de mayo, a través de la Fiscalía General de la República, se informó el aseguramiento de 250 mil litros de hidrocarburo y la detención de 12 personas, por presunto huachicoleo, en el municipio de Tihuatlán, Veracruz.

La orden de cateo, administrada por una indagatoria, fue liberada por el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Veracruz.

El agente del Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Veracruz, inició la carpeta correspondiente en atención a una denuncia anónima, en la que se informó sobre operaciones en un inmueble en el que posiblemente se resguardaba y almacenaba hidrocarburo de manera ilícitaredacta el documento de la FGR.

Las autoridades localizaron los cargamentos de hidrocarburos clandestinos en un predio próximo a la localidad de Plan de Ayala. En el sitio, elementos de policía incautaron 20 tractocamiones, 12 tanques de almacenamiento y 52 cubitanques.

Durante la detención de 12 personas, vinculadas a los actos ilícitos del predio, se aseguraron diversos frascos y material de laboratorio, dispositivos, tags de pago, placas de circulación, credenciales de identificación, equipo de cómputo, chequeras, discos de almacenamiento CD y tickets de compra.

Las personas detenidas y el inmueble, según los reglamentos de la FGR, quedaron a disposición del MPF, para resolver su situación jurídica dentro del tiempo constitucional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fernando-farias-laguna-solicita-asilo-en-argentina-para-evitar-extradicion-a-mexico-KD20892967

Las agencias correspondientes a la investigación fueron la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio de la FGR (FEMED), Policía Federal Ministerial (PFM), Centro Federal Pericial Forense (CFPF) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de sus áreas de inteligencia e investigación, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina) y Guardia Nacional (GN).

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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