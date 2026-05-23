$!Fernando Farías Laguna solicita asilo en Argentina para evitar extradición a México

La información fue reportada por el diario La Jornada, que señaló que la solicitud habría sido presentada ante la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina.

Fernando Farías Laguna habría solicitado formalmente asilo político y protección humanitaria en Argentina con el objetivo de evitar su extradición a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con huachicol fiscal y delincuencia organizada.

SOLICITUD DE ASILO HABRÍA SIDO PRESENTADA POR RAZONES HUMANITARIAS

De acuerdo con el reporte periodístico, fuentes cercanas a la defensa del exmando naval indicaron que Farías Laguna busca obtener asilo político bajo argumentos humanitarios para impedir que sea entregado a autoridades mexicanas.

El excontralmirante es identificado por autoridades mexicanas como uno de los presuntos líderes de una organización dedicada al ingreso ilegal de millones de litros de diésel procedente de Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Hasta el momento, autoridades argentinas y mexicanas no han emitido una confirmación oficial sobre la autenticidad de la supuesta solicitud de asilo.

Sin embargo, medios como Infobae y W1412 replicaron la información difundida inicialmente por La Jornada.

FERNANDO FARÍAS LAGUNA FUE DETENIDO EN ARGENTINA CON UN PASAPORTE FALSO

Fernando Farías Laguna fue detenido el pasado 23 de abril por autoridades argentinas, luego de que presuntamente ingresó al país sudamericano utilizando un pasaporte guatemalteco falso.

Posteriormente, a inicios de mayo, la justicia argentina resolvió no entregarlo a México mediante un proceso inmediato de deportación o expulsión.

Con esa decisión comenzó a correr el plazo legal de 60 días para que la Fiscalía General de la República formalice la solicitud de extradición correspondiente.

Según el reporte, este sábado se cumplen ya 30 días del plazo otorgado para completar el trámite internacional.

DETENCIÓN DE FARÍAS LAGUNA ESTÁ RELACIONADA CON RED DE HUACHICOL FISCAL

Las investigaciones mexicanas vinculan a Fernando Farías Laguna y a su hermano, Roberto Farías Laguna, con una organización dedicada al tráfico ilegal de combustibles entre Estados Unidos y México.

Roberto Farías Laguna permanece detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Ambos enfrentan acusaciones por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente operaba mediante el ingreso de combustible al país utilizando documentación aduanera alterada.

ASEGURAMIENTO DE BUQUE DESTAPÓ RED DE HUACHICOL FISCAL

El caso se relaciona con el aseguramiento ocurrido en 2025 de un buque que transportaba aproximadamente 10 millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México.

Según las investigaciones referidas en distintos reportes periodísticos, en los pedimentos aduanales el cargamento era reportado como “aditivos”.

Las indagatorias apuntan a que el buque descargó el combustible en el puerto de Tampico mediante operaciones presuntamente encubiertas por funcionarios aduaneros y mandos de la Secretaría de Marina.

Los hermanos Farías Laguna han sido señalados en publicaciones periodísticas como sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.