Fernando Farías Laguna solicita asilo en Argentina para evitar extradición a México

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    Fernando Farías Laguna solicita asilo en Argentina para evitar extradición a México
    Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina y enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico ilegal de combustible. VANGUARDIA

El excontralmirante Fernando Farías Laguna habría solicitado asilo político en Argentina por el caso de huachicol fiscal

Fernando Farías Laguna habría solicitado formalmente asilo político y protección humanitaria en Argentina con el objetivo de evitar su extradición a México, donde enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con huachicol fiscal y delincuencia organizada.

La información fue reportada por el diario La Jornada, que señaló que la solicitud habría sido presentada ante la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tribunal-ordena-a-la-fgr-compartir-carpeta-de-investigacion-de-capitan-de-marina-IB20740008

SOLICITUD DE ASILO HABRÍA SIDO PRESENTADA POR RAZONES HUMANITARIAS

De acuerdo con el reporte periodístico, fuentes cercanas a la defensa del exmando naval indicaron que Farías Laguna busca obtener asilo político bajo argumentos humanitarios para impedir que sea entregado a autoridades mexicanas.

El excontralmirante es identificado por autoridades mexicanas como uno de los presuntos líderes de una organización dedicada al ingreso ilegal de millones de litros de diésel procedente de Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Hasta el momento, autoridades argentinas y mexicanas no han emitido una confirmación oficial sobre la autenticidad de la supuesta solicitud de asilo.

Sin embargo, medios como Infobae y W1412 replicaron la información difundida inicialmente por La Jornada.

FERNANDO FARÍAS LAGUNA FUE DETENIDO EN ARGENTINA CON UN PASAPORTE FALSO

Fernando Farías Laguna fue detenido el pasado 23 de abril por autoridades argentinas, luego de que presuntamente ingresó al país sudamericano utilizando un pasaporte guatemalteco falso.

Posteriormente, a inicios de mayo, la justicia argentina resolvió no entregarlo a México mediante un proceso inmediato de deportación o expulsión.

Con esa decisión comenzó a correr el plazo legal de 60 días para que la Fiscalía General de la República formalice la solicitud de extradición correspondiente.

Según el reporte, este sábado se cumplen ya 30 días del plazo otorgado para completar el trámite internacional.

DETENCIÓN DE FARÍAS LAGUNA ESTÁ RELACIONADA CON RED DE HUACHICOL FISCAL

Las investigaciones mexicanas vinculan a Fernando Farías Laguna y a su hermano, Roberto Farías Laguna, con una organización dedicada al tráfico ilegal de combustibles entre Estados Unidos y México.

Roberto Farías Laguna permanece detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, ubicado en el Estado de México.

Ambos enfrentan acusaciones por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente operaba mediante el ingreso de combustible al país utilizando documentación aduanera alterada.

ASEGURAMIENTO DE BUQUE DESTAPÓ RED DE HUACHICOL FISCAL

El caso se relaciona con el aseguramiento ocurrido en 2025 de un buque que transportaba aproximadamente 10 millones de litros de combustible desde Estados Unidos hacia México.

Según las investigaciones referidas en distintos reportes periodísticos, en los pedimentos aduanales el cargamento era reportado como “aditivos”.

Las indagatorias apuntan a que el buque descargó el combustible en el puerto de Tampico mediante operaciones presuntamente encubiertas por funcionarios aduaneros y mandos de la Secretaría de Marina.

Los hermanos Farías Laguna han sido señalados en publicaciones periodísticas como sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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FGR RECHAZÓ VÍNCULOS DE LOS HERMANOS GARÍAS LAGUNA CON ASESINATOS DE MARINOS

Durante esta semana, diversos medios publicaron versiones que vinculaban a los hermanos Farías Laguna con el asesinato de tres elementos de la Marina y una exfuncionaria ministerial.

No obstante, la Fiscalía General de la República rechazó dichas versiones mediante un comunicado oficial.

“El Ministerio Público Federal no cuenta con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas”, informó la dependencia.

La institución agregó que las publicaciones periodísticas “se basan en información de medios de comunicación y no en datos contundentes de las investigaciones”.

Asimismo, reiteró que “hasta este momento, no se cuenta con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas en la nota con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/descarta-fgr-citar-a-rafael-ojeda-no-presento-denuncia-formal-por-caso-de-huachicol-fiscal-contra-sus-sobrinos-GA20648824

CONTINÚA PROCESO INTERNACIONAL

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado públicamente si ya fue presentada la solicitud formal de extradición ante el gobierno argentino.

Tampoco se ha dado a conocer una resolución oficial sobre la supuesta petición de asilo político promovida por Fernando Farías Laguna.

El caso continúa bajo investigación tanto en México como en Argentina, mientras avanzan los procedimientos judiciales y diplomáticos relacionados con la posible extradición del exmando naval.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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