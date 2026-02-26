FGR atrae caso Ernestina Ascencio tras sentencia de la Corte IDH contra el Estado mexicano

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció la facultad de atracción del caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, quien fue agredida sexualmente en 2007 y falleció un día después sin recibir atención médica oportuna. La decisión se da en cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano en este caso y ordenó la realización de una investigación exhaustiva con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional. TE PUEDE INTERESAR: Corte IDH condena a México por el caso Ernestina Ascencio en 2007

FGR ASUME LA INVESTIGACIÓN POR TORTURA SEXUAL Y PÉRDIDA DE LA VIDA En un comunicado oficial, la FGR señaló que la atracción del caso tiene como objetivo llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la mujer indígena. La institución indicó que las indagatorias estarán bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA). De acuerdo con la información oficial, la víctima era habitante de la comunidad de Tetlatzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz. Las indagatorias refieren que fue agredida sexualmente en febrero de 2007 y falleció al día siguiente, antes de recibir atención médica.

SENTENCIA DE LA CORTE IDH Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL CASO DE ERNESTINA ASCENCIO ROSARIO La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025 y emitida formalmente el 16 de diciembre de 2025, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de diversos derechos humanos en perjuicio de Ernestina Ascencio Rosario. El tribunal internacional declaró a los Estados Unidos Mexicanos responsable internacionalmente por la violación sexual y las graves lesiones perpetradas en 2007 contra la mujer indígena. Asimismo, estableció que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada, además de no investigar los hechos con la debida diligencia ni garantizar el acceso a la justicia a los hijos e hijas de la víctima. En su resolución, la Corte IDH señaló que la investigación inicial, a cargo de la fiscalía local, no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos. Como parte de las medidas de reparación integral, el tribunal ordenó al Estado mexicano llevar a cabo una investigación exhaustiva con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.

TE PUEDE INTERESAR: CoIDH responsabiliza a México por el feminicidio de Lilia García Andrade; Gobierno afirma que cumplirá sanciones ANTECEDENTES DEL CASO DE ERNESTINA ASCENCIO RIOSARIO El caso de Ernestina Ascencio Rosario se remonta al 25 de febrero de 2007, fecha en que se reportó su muerte en la sierra de Zongolica, Veracruz. En las primeras investigaciones surgieron versiones que señalaban que la mujer habría sido víctima de violación y asesinato por parte de varios militares del Ejército. No obstante, en mayo de ese mismo año, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz cerró la investigación al concluir que el fallecimiento se debió a causas naturales. El dictamen judicial fue cuestionado posteriormente por distintos grupos de defensa de derechos humanos, quienes señalaron inconsistencias en las indagatorias y en los peritajes realizados. Con la atracción del caso por parte de la FGR, las autoridades federales deberán continuar las investigaciones conforme a lo ordenado por la Corte IDH, bajo estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia.

