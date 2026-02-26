FGR atrae caso Ernestina Ascencio tras sentencia de la Corte IDH contra el Estado mexicano

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 26 febrero 2026
    FGR atrae caso Ernestina Ascencio tras sentencia de la Corte IDH contra el Estado mexicano
    La FGR asumió la investigación del caso de Ernestina Ascencio, ocurrido en la sierra de Zongolica, Veracruz, en cumplimiento de la sentencia internacional. VANGUARDIA

La Fiscalía General de la República investigará la agresión y muerte de Ernestina Ascencio Rosario por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció la facultad de atracción del caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, quien fue agredida sexualmente en 2007 y falleció un día después sin recibir atención médica oportuna.

La decisión se da en cumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determinó la responsabilidad internacional del Estado mexicano en este caso y ordenó la realización de una investigación exhaustiva con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.

TE PUEDE INTERESAR: Corte IDH condena a México por el caso Ernestina Ascencio en 2007

FGR ASUME LA INVESTIGACIÓN POR TORTURA SEXUAL Y PÉRDIDA DE LA VIDA

En un comunicado oficial, la FGR señaló que la atracción del caso tiene como objetivo llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre hechos posiblemente constitutivos de tortura sexual, así como sobre la pérdida de la vida de la mujer indígena.

La institución indicó que las indagatorias estarán bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA).

De acuerdo con la información oficial, la víctima era habitante de la comunidad de Tetlatzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz. Las indagatorias refieren que fue agredida sexualmente en febrero de 2007 y falleció al día siguiente, antes de recibir atención médica.

$!MEXÍCO. D.F. 03 SEPTIEMBRE 2007.-Hector Gutierrez Director General Adjunto,Susana Thalia Pedroza segunda visitante de la Comicion Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes Presidente de la Comicion Nacional de los Derechos Humanos, Salvador Arias Director de la segunda Visita y Fernando Servantes, Medico Forense, dieron a conocer las recomendaciones sobre el caso de la señora Ernestina Ascencio Rosaria, recomendaciones en las cuales se pide entre otras cosas que se profesionalice la labor de los traductores que prestan auxilio a las diferentes agencias del Ministerio Público de la procuraduría estatal.
MEXÍCO. D.F. 03 SEPTIEMBRE 2007.-Hector Gutierrez Director General Adjunto,Susana Thalia Pedroza segunda visitante de la Comicion Nacional de Derechos Humanos José Luis Soberanes Presidente de la Comicion Nacional de los Derechos Humanos, Salvador Arias Director de la segunda Visita y Fernando Servantes, Medico Forense, dieron a conocer las recomendaciones sobre el caso de la señora Ernestina Ascencio Rosaria, recomendaciones en las cuales se pide entre otras cosas que se profesionalice la labor de los traductores que prestan auxilio a las diferentes agencias del Ministerio Público de la procuraduría estatal. Cuartoscuro

SENTENCIA DE LA CORTE IDH Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL CASO DE ERNESTINA ASCENCIO ROSARIO

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia de 30 de septiembre de 2025 y emitida formalmente el 16 de diciembre de 2025, determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de diversos derechos humanos en perjuicio de Ernestina Ascencio Rosario.

El tribunal internacional declaró a los Estados Unidos Mexicanos responsable internacionalmente por la violación sexual y las graves lesiones perpetradas en 2007 contra la mujer indígena.

Asimismo, estableció que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada, además de no investigar los hechos con la debida diligencia ni garantizar el acceso a la justicia a los hijos e hijas de la víctima.

En su resolución, la Corte IDH señaló que la investigación inicial, a cargo de la fiscalía local, no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos.

Como parte de las medidas de reparación integral, el tribunal ordenó al Estado mexicano llevar a cabo una investigación exhaustiva con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional.

$!XALAPA, VERACRUZ, 26 JUNIO 2013.- Las hijas de Ernestina Ascencio; Marta Inés Ascencio, Carmen Ascencio y el nieto Eugenio Ortega Ascencio, en conferencia de prensa denunciaron amenazas de muerte por parte de René Huerta Rodríguez, candidato a la alcaldía por el PRI en el municipio de Ciudad Mendoza, a quien de quedarse con el apoyo que el Estado y la Federación les otorgó tras el fallecimiento por violación de la indígena en manos de militares.
XALAPA, VERACRUZ, 26 JUNIO 2013.- Las hijas de Ernestina Ascencio; Marta Inés Ascencio, Carmen Ascencio y el nieto Eugenio Ortega Ascencio, en conferencia de prensa denunciaron amenazas de muerte por parte de René Huerta Rodríguez, candidato a la alcaldía por el PRI en el municipio de Ciudad Mendoza, a quien de quedarse con el apoyo que el Estado y la Federación les otorgó tras el fallecimiento por violación de la indígena en manos de militares. Cuartoscuro

TE PUEDE INTERESAR: CoIDH responsabiliza a México por el feminicidio de Lilia García Andrade; Gobierno afirma que cumplirá sanciones

ANTECEDENTES DEL CASO DE ERNESTINA ASCENCIO RIOSARIO

El caso de Ernestina Ascencio Rosario se remonta al 25 de febrero de 2007, fecha en que se reportó su muerte en la sierra de Zongolica, Veracruz.

En las primeras investigaciones surgieron versiones que señalaban que la mujer habría sido víctima de violación y asesinato por parte de varios militares del Ejército. No obstante, en mayo de ese mismo año, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz cerró la investigación al concluir que el fallecimiento se debió a causas naturales.

El dictamen judicial fue cuestionado posteriormente por distintos grupos de defensa de derechos humanos, quienes señalaron inconsistencias en las indagatorias y en los peritajes realizados.

Con la atracción del caso por parte de la FGR, las autoridades federales deberán continuar las investigaciones conforme a lo ordenado por la Corte IDH, bajo estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Violencia
sentencias

Localizaciones


Veracruz
Ciudad de México

Organizaciones


FGR

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
En la narconómina que fue encontrada en una de las cabañas en las que se refugiaba “El Mencho”, se enlistan los registros contables, se contienen aportaciones de jefes de plaza, sueldos de halcones y sicarios de la organización criminal, pagos de sobornos a la Fiscalía General de la República (FGR), militares, policía municipal, hackers.

GN, policías y halcones, en narconómina de CJNG
Autoridades explicaron que los cambios no afectarán el proceso electoral en curso en Coahuila.

Reforma electoral no impactará de forma inmediata en proceso de Coahuila: IEC
Brigadas de vacunación intensificaron la aplicación de dosis en escuelas, supermercados y mediante recorridos casa por casa para frenar la propagación del virus.

Confirman dos casos más de sarampión en La Laguna; suman 4 en Coahuila, todos en la misma familia
Héctor Garza, representante de los acreedores laborales, destacó la necesidad de transparencia en el proceso y la preocupación social que genera la incertidumbre sobre la subasta.

A menos de 48 horas de la subasta de AHMSA, crece la incertidumbre en Monclova
La Selección Mexicana celebró en el Estadio Corregidora de Querétaro tras imponerse 3-0 a Islandia en partido amistoso de preparación mundialista.

México vence 4-0 a Islandia en Querétaro y fortalece su preparación rumbo al Mundial 2026
Concierto. Tras conquistar escenarios como el Coachella, ‘El Malilla’ promete encender el Auditorio Maravillas con lo mejor del reguetón mexa.

¿Ya tienes tu boleto? ‘El Malilla’ encenderá Saltillo con su reguetón mexa y un show de más de dos horas
Hacker utilizó ChatGPT, OpenAI y Claude para averiguar debilidades de la ciberseguridad en el SAT e INE

Hacker utilizó inteligencia artificial Claude para robar información del SAT y del INE
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, supervisó los avances de construcción del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado, este miércoles.

Samuel García supervisa avance del Puente Nuevo Torre Rise-Obispado en Monterrey