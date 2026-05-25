‘Muchas incongruencias’ asevera Maru Campos contra documento de la FGR

Tras haber sido citada a comparecer ante la Fiscalía General de la República por el caso de agentes extranjeros en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos acusó a las autoridades de ‘persecución política’.

El 23 de mayo, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, del PAN, fue citada por la FGR para comparecer en su caso. Sin embargo, la gobernadora ha criticado de ‘incongruente’ el documento que se le envió.

El documento solicita que Maru Campos acuda a las oficinas de la Fiscalía el 27 de mayo. Ella aseguró que colaborará con la investigación, acudiendo a la reunión. No obstante, tras haber sido citada, comentó que hay ‘muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a este citatorio, pero también pues decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar, que seguimos trabajando’.