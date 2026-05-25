‘Muchas incongruencias’ asevera Maru Campos contra documento de la FGR

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    ‘Muchas incongruencias’ asevera Maru Campos contra documento de la FGR
    Maru Campos critica documento de la FGR Vanguardia

María Eugenia Campos Galván fue citada para comparecer ante la FGR el 27 de mayo

Tras haber sido citada a comparecer ante la Fiscalía General de la República por el caso de agentes extranjeros en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos acusó a las autoridades de ‘persecución política’.

El 23 de mayo, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, del PAN, fue citada por la FGR para comparecer en su caso. Sin embargo, la gobernadora ha criticado de ‘incongruente’ el documento que se le envió.

El documento solicita que Maru Campos acuda a las oficinas de la Fiscalía el 27 de mayo. Ella aseguró que colaborará con la investigación, acudiendo a la reunión. No obstante, tras haber sido citada, comentó que hay ‘muchas incongruencias en ese citatorio, un citatorio mal hecho, pero pues por supuesto que estaremos atendiendo a este citatorio, pero también pues decir que Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar, que seguimos trabajando’.

Reiteró que, aunque cuente con fuero constitucional, ella acudirá a la cita, pero arremetió contra la administración federal, mencionando que protegen a criminales, haciendo referencia al caso de los funcionarios de Sinaloa. Sin embargo, tanto Rocha Moya como Inzunza fueron citados por la FGR por sus respectivos casos.

Hay sanciones por supuesto en el código nacional de procedimientos penales cuando no se respeta la investidura de los funcionarios públicos, pero bueno no puedo hablar más porque ya es un tema jurídico que no me corresponde a mí hablarlo y porque pues estamos en las investigaciones’ expresó la gobernadora de Chihuahua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-a-maru-campos-para-declarar-por-el-caso-de-agentes-de-la-cia-en-chihuahua-CD20895430

Los comentarios de la gobernadora fueron expresados a los medios tras haber participado en la Mesa Estatal de Seguridad, celebrada en el municipio de Cuauhtémoc.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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