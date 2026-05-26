Uber y Microsoft cambian de estrategia en IA ya que excede costos por encima de los salarios de empleados

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    Uber y Microsoft cambian de estrategia en IA ya que excede costos por encima de los salarios de empleados
    Claude Code puede costar entre 20 dólares mensuales hasta 200 dólares por mes, aunque el precio varía según el volumen de trabajo. VANGUARDIA

Ante la duda sobre si la inteligencia artificial reemplazará el trabajo humano, las empresas restringen su uso por sus altos precios

Microsoft y Uber cambian de estrategias con respecto a la inteligencia artificial (IA) porque su uso masivo ha elevado los costos de ambas compañías a tal grado que han superado los salarios humanos, informó el medio digital especialista en IA, The Verge.

La empresa fundada por Bill Gates canceló sus licencias internas de Claude Code después de implementar su uso para que miles de sus desarrolladores crecieran su productividad por medio de esta herramienta IA. Sin embargo, su uso elevó los costos por encima de los salarios de empleados y empleadas, por lo que recurrieron a un cambio de estrategia que cotice por su uso (“créditos de IA”) y así no pagar licencias directas.

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-mexico-el-47-de-las-personas-ocupadas-ganan-hasta-un-salario-minimo-KO20951469

Por otro lado, el director de tecnología de Uber, Praveen Neppalli confirmó que la empresa de transporte gastó en cuatro meses el presupuesto estimado para la IA que debió de usarse para todo 2026. En 2025, Uber gastó 3 mil 400 millones de dólares en licencias de Claude Code.

El uso interno de herramientas como Claude —propiedad de Anthropic— por parte de empresas como Uber y Microsoft podrían alertar a la competencia (OpenAI y Google), ya que las valoraciones de las empresas IA se afectarían por el desuso de herramientas de inteligencia artificial por parte de las cadenas de valor de empresas por su dificultad para costearlas.

PRECIOS DE CLAUDE

Según los planes de Claude Code, los precios pueden variar entre 20 dólares al mes hasta 200 dólares cada mes, sin embargo, estos precios “están destinados a usuarios individuales”.

Los precios “para grandes empresas” dependen de los usuarios que la usen de cada corporativo y las “entradas” y “salidas” (prompts y respuestas de la IA).

Claude puede cobrar 0.50 dólares por promtp y 2.50 dólares por respuesta. Claude Sonnet tiene precios de $1.50 (entrada o prompt) y $7.50 (salida o respuesta).

(Con información de The Verge y La Crónica)

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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