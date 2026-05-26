Uber y Microsoft cambian de estrategia en IA ya que excede costos por encima de los salarios de empleados

La empresa fundada por Bill Gates canceló sus licencias internas de Claude Code después de implementar su uso para que miles de sus desarrolladores crecieran su productividad por medio de esta herramienta IA. Sin embargo, su uso elevó los costos por encima de los salarios de empleados y empleadas, por lo que recurrieron a un cambio de estrategia que cotice por su uso (“créditos de IA”) y así no pagar licencias directas.

Microsoft y Uber cambian de estrategias con respecto a la inteligencia artificial (IA) porque su uso masivo ha elevado los costos de ambas compañías a tal grado que han superado los salarios humanos, informó el medio digital especialista en IA , The Verge.

Por otro lado, el director de tecnología de Uber, Praveen Neppalli confirmó que la empresa de transporte gastó en cuatro meses el presupuesto estimado para la IA que debió de usarse para todo 2026. En 2025, Uber gastó 3 mil 400 millones de dólares en licencias de Claude Code.

El uso interno de herramientas como Claude —propiedad de Anthropic— por parte de empresas como Uber y Microsoft podrían alertar a la competencia (OpenAI y Google), ya que las valoraciones de las empresas IA se afectarían por el desuso de herramientas de inteligencia artificial por parte de las cadenas de valor de empresas por su dificultad para costearlas.

PRECIOS DE CLAUDE

Según los planes de Claude Code, los precios pueden variar entre 20 dólares al mes hasta 200 dólares cada mes, sin embargo, estos precios “están destinados a usuarios individuales”.

Los precios “para grandes empresas” dependen de los usuarios que la usen de cada corporativo y las “entradas” y “salidas” (prompts y respuestas de la IA).

Claude puede cobrar 0.50 dólares por promtp y 2.50 dólares por respuesta. Claude Sonnet tiene precios de $1.50 (entrada o prompt) y $7.50 (salida o respuesta).

(Con información de The Verge y La Crónica)