FGR destaca vinculación a proceso de excontador de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX

Pese a que ya se había informado la vinculación a proceso de Jorge “N”, excontador del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “N”, la Fiscalía General de la República (FGR) optó por destacar nuevamente el proceso en contra del imputado.

Hasta donde han informado las autoridades federales, Jorge “N” es señalado por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, con un presunto daño al erario de aproximadamente 28 millones de pesos.

EXCONTADOR DE EMILIO LOZOYA ES ACUSADO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL

De acuerdo con la investigación, el excontador habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión en su contra, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, presentó datos de prueba que derivaron en su vinculación a proceso.