FGR destaca vinculación a proceso de excontador de Emilio Lozoya, exdirector de PEMEX

México
/ 3 marzo 2026
    Pese a que ya se había informado la vinculación a proceso de Jorge “N”, excontador del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “N”, la Fiscalía General de la República (FGR) optó por destacar nuevamente el proceso en contra del imputado. FGR

Jorge ‘N’ fue vinculado por el delito de defraudación fiscal cuando era contador de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos

Pese a que ya se había informado la vinculación a proceso de Jorge “N”, excontador del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “N”, la Fiscalía General de la República (FGR) optó por destacar nuevamente el proceso en contra del imputado.

Hasta donde han informado las autoridades federales, Jorge “N” es señalado por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada, con un presunto daño al erario de aproximadamente 28 millones de pesos.

EXCONTADOR DE EMILIO LOZOYA ES ACUSADO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL

De acuerdo con la investigación, el excontador habría declarado ingresos menores a los realmente obtenidos en sus declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Tras cumplimentarse la orden de aprehensión en su contra, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, presentó datos de prueba que derivaron en su vinculación a proceso.

Un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que permanecerá interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México.

OTRAS ACCIONES DESTACADAS POR LA FGR: VINCULACIONES A PROCESO Y CONDENAS

En una acción distinta, la Secretaría de Marina (Semar) aseguró varias toneladas de cocaína a bordo de un semisumergible localizado a más de 250 millas náuticas de la costa de Colima, al sur-suroeste del Puerto de Manzanillo. En el operativo fueron detenidos Manuel “N”, Richard “N” y Jorge “N”.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo su vinculación a proceso por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína, con la agravante de pandilla. A los tres se les dictó prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo y se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

En otro asunto, la FGR consiguió una sentencia condenatoria de 108 años de prisión y una multa de 768 mil 40 pesos contra Alejandra “N”, por secuestro en agravio de dos víctimas y delincuencia organizada en las hipótesis de secuestro y contra la salud. La sentenciada está vinculada a una organización delictiva con presencia principalmente en el estado de Morelos.

La institución recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas vinculadas a proceso deben ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia firme emitida por la autoridad judicial.

