Detienen a estadounidense Shane Poul ‘N’ por presunto feminicidio en hotel de Quintana Roo

Elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, informaron que el 1 de marzo cumplimentaron una orden de aprehensión contra Shane Poul “N”, de nacionalidad estadounidense, por su presunta relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de feminicidio en agravio de una víctima de identidad reservada, también de nacionalidad estadounidense.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la investigación se desarrolla bajo el protocolo correspondiente al delito de feminicidio y con perspectiva de género.

ENCUENTRAN A MUJER SIN VIDA EN HOTEL DEL CENTRO DE QUINTANA ROO

Los hechos por los que fue detenido se remontan al 17 de febrero del año en curso. Ese día, empleados de un hotel ubicado en la esquina de las calles 24 y 10 de la colonia Centro de este municipio realizaron un reporte al número de emergencias 911, luego de que en una habitación, cuya llave ya había sido entregada, permanecían pertenencias de los huéspedes.

Al acudir al lugar, Policías de Investigación ingresaron a la habitación señalada y localizaron, debajo de una colcha, el cuerpo sin vida de la víctima.

Según lo informado, el cadáver presentaba lesiones visibles en el brazo derecho, en la cara posterior del cuello y en las extremidades inferiores.