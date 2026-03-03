Detienen a estadounidense Shane Poul ‘N’ por presunto feminicidio en hotel de Quintana Roo

México
/ 3 marzo 2026
    Detienen a estadounidense Shane Poul 'N' por presunto feminicidio en hotel de Quintana Roo
    El detenido fue localizado en la avenida 15 Sur; la víctima fue hallada sin vida en una habitación de hotel en la colonia Centro Fiscalía de Quintana Roo

Fiscalía de Quintana Roo cumplimenta orden de aprehensión contra ciudadano de Estados Unidos por presunto feminicidio ocurrido en hotel

Elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, informaron que el 1 de marzo cumplimentaron una orden de aprehensión contra Shane Poul “N”, de nacionalidad estadounidense, por su presunta relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de feminicidio en agravio de una víctima de identidad reservada, también de nacionalidad estadounidense.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la investigación se desarrolla bajo el protocolo correspondiente al delito de feminicidio y con perspectiva de género.

ENCUENTRAN A MUJER SIN VIDA EN HOTEL DEL CENTRO DE QUINTANA ROO

Los hechos por los que fue detenido se remontan al 17 de febrero del año en curso. Ese día, empleados de un hotel ubicado en la esquina de las calles 24 y 10 de la colonia Centro de este municipio realizaron un reporte al número de emergencias 911, luego de que en una habitación, cuya llave ya había sido entregada, permanecían pertenencias de los huéspedes.

Al acudir al lugar, Policías de Investigación ingresaron a la habitación señalada y localizaron, debajo de una colcha, el cuerpo sin vida de la víctima.

Según lo informado, el cadáver presentaba lesiones visibles en el brazo derecho, en la cara posterior del cuello y en las extremidades inferiores.

SOSPECHOSO DE FEMINICIDIO ABANDONÓ HOTEL DONDE OCURRIÓ EL CRIMEN TRAS NEGATIVA DE AMPLIACIÓN DE ESTANCIA

De acuerdo con las primeras indagatorias, el ahora detenido solicitó en recepción extender por un día más la estancia en la habitación que ocupaba junto con la víctima. Sin embargo, personal del hotel le indicó que el cuarto ya se encontraba reservado.

Tras esa respuesta, alrededor del mediodía el señalado salió del establecimiento sin proporcionar ningún dato adicional.

Desde el inicio de la carpeta de investigación, la Fiscalía señaló que las diligencias se llevan a cabo aplicando el protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para el delito de feminicidio, incorporando la perspectiva de género en las actuaciones.

IDENTIFICAN A SHANE POUL COMO PRESUNTO FEMINICIDA

Como parte de las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Feminicidio, se obtuvieron diversas pruebas periciales que permitieron identificar a Shane Poul “N” como la pareja sentimental de la víctima.

Posteriormente, las autoridades estatales establecieron contacto con autoridades norteamericanas para su localización.

Finalmente, fue detenido en la avenida 15 Sur. Al momento de su aseguramiento, entre sus pertenencias se encontraba el pasaporte de la hoy occisa.

El imputado quedó a disposición de la autoridad que lo requirió. En el término constitucional previsto se definirá su situación jurídica conforme a derecho.

