FGR detiene en Querétaro a Jorge Yáñez Polo, excontador de Emilio Lozoya, por presunta defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó este viernes a Jorge Yáñez Polo, quien fuera contador del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

De acuerdo con información confirmada a la revista Proceso por una fuente enterada del operativo, Yáñez Polo fue detenido la noche del viernes en el estado de Querétaro, mediante un operativo especial.

En las siguientes horas sería trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente.

YÁÑEZ POLO CONTABA CON ORDEN DE APREHENSIÓN POR INCUMPLIR PRISIÓN PREVENTIVA

Jorge Yáñez Polo contaba con una orden de aprehensión luego de no haberse presentado voluntariamente para cumplir prisión preventiva, tras ser vinculado a proceso como presunto responsable de defraudación fiscal.

En septiembre de 2020 compareció ante un juez de control mediante videoconferencia, debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de covid-19. En esa audiencia, el juez determinó que existían elementos para vincularlo a proceso por presunta defraudación fiscal y ordenó que se presentara voluntariamente para ser ingresado en el Reclusorio Norte.

Sin embargo, el excolaborador de Lozoya no acudió a cumplir con la medida, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra y desde entonces se encontraba prófugo.

SEÑALAMIENTOS POR MÁS DE 28 MILLONES DE PESOS

Yáñez Polo es señalado por evasión fiscal por un monto superior a los 28 millones de pesos, derivados del presunto incumplimiento en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al periodo de 2014 a 2018.

La denuncia fue presentada ante la FGR por la Procuraduría Fiscal de la Federación, según se informó en diciembre de 2023.

Tras su detención este viernes, Jorge Yáñez Polo será presentado ante un juez en la Ciudad de México, quien determinará su situación jurídica conforme al proceso penal en curso.

Con información de Proceso