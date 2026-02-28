FGR detiene en Querétaro a Jorge Yáñez Polo, excontador de Emilio Lozoya, por presunta defraudación fiscal

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 febrero 2026
    FGR detiene en Querétaro a Jorge Yáñez Polo, excontador de Emilio Lozoya, por presunta defraudación fiscal
    Jorge Yáñez Polo, excolaborador de Emilio Lozoya, será trasladado a la Ciudad de México para comparecer ante un juez federal. Vanguardia | Cuartoscuro

Jorge Yáñez Polo fue capturado por la FGR tras incumplir prisión preventiva; enfrenta proceso por presunta defraudación fiscal por más de 28 mdp

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó este viernes a Jorge Yáñez Polo, quien fuera contador del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

De acuerdo con información confirmada a la revista Proceso por una fuente enterada del operativo, Yáñez Polo fue detenido la noche del viernes en el estado de Querétaro, mediante un operativo especial.

En las siguientes horas sería trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante la autoridad judicial correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Compa Güero’ es vinculado a proceso por ataque a diputados de MC en Culiacán, Sinaloa: FGR

YÁÑEZ POLO CONTABA CON ORDEN DE APREHENSIÓN POR INCUMPLIR PRISIÓN PREVENTIVA

Jorge Yáñez Polo contaba con una orden de aprehensión luego de no haberse presentado voluntariamente para cumplir prisión preventiva, tras ser vinculado a proceso como presunto responsable de defraudación fiscal.

En septiembre de 2020 compareció ante un juez de control mediante videoconferencia, debido a las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia de covid-19. En esa audiencia, el juez determinó que existían elementos para vincularlo a proceso por presunta defraudación fiscal y ordenó que se presentara voluntariamente para ser ingresado en el Reclusorio Norte.

Sin embargo, el excolaborador de Lozoya no acudió a cumplir con la medida, por lo que se giró una orden de aprehensión en su contra y desde entonces se encontraba prófugo.

SEÑALAMIENTOS POR MÁS DE 28 MILLONES DE PESOS

Yáñez Polo es señalado por evasión fiscal por un monto superior a los 28 millones de pesos, derivados del presunto incumplimiento en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al periodo de 2014 a 2018.

La denuncia fue presentada ante la FGR por la Procuraduría Fiscal de la Federación, según se informó en diciembre de 2023.

Tras su detención este viernes, Jorge Yáñez Polo será presentado ante un juez en la Ciudad de México, quien determinará su situación jurídica conforme al proceso penal en curso.

Con información de Proceso

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Evasión De Impuestos
Orden De Aprehensión

Localizaciones


Querétaro

Organizaciones


FGR

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?