‘Compa Güero’ es vinculado a proceso por ataque a diputados de MC en Culiacán, Sinaloa: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Jesús Emir ‘N’ por su probable participación en los delitos de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de comercio de clorhidrato de metanfetamina. El imputado también fue identificado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, como uno de los presuntos agresores en el atentado contra los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, en Culiacán, Sinaloa. TE PUEDE INTERESAR: Sergio Torres, diputado de Movimiento Ciudadano, sale del hospital tras ataque armado en Culiacán La autoridad judicial dictó la vinculación luego de que se realizara una audiencia inicial, donde el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba suficientes. Jesús Emir ‘N’, mejor conocido como ‘Compa Güero’ o ‘Radio 13’, permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) 1 ‘Altiplano’, ubicado en Almoloya de Juárez en el Estado de México, mientras concluye la investigación complementaria en un lapso de tres meses.

La FGR reiteró que “A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”. DETENCIÓN DEL ‘COMPA GÜERO’, PRESUNTO AGRESOR DE DIPUTADOS EN SINALOA El comunicado de prensa emitido por la Fiscalía detalla que la detención de Jesús Emir ‘N’ se derivó de los trabajos del Gabinete de Seguridad, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), en colaboración con la FGR. TE PUEDE INTERESAR: Dan de alta a la diputada Elizabeth Montoya tras ataque armado en Culiacán; legislador sigue grave Gracias a las labores de investigación, prevención y vigilancia en Culiacán, el ‘Compa Güero’ fue detenido. Al realizar una revisión preventiva, las autoridades le aseguraron un arma tipo fusil, cartuchos, un cargador, clorhidrato de metanfetamina, así como teléfonos celulares y el vehículo en el que viajaba. Mientras que el reporte de la SSPC describe haber localizado la zona de operación de un integrante de un grupo criminal. Tras las acciones de vigilancia, se procedió a la captura del acusado en la colonia Universidad Oriente.

“Jesús Emir ‘N’ es identificado como responsable del control de radios de comunicación, instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para una célula criminal”. AGRESIÓN A DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN CULIACÁN, SINALOA La agresión contra los emecistas sucedió el pasado 28 de enero, cuando los legisladores salieron del recinto legislativo en Culiacán para dirigirse a sus oficinas sobre la avenida Niños Héroes, en un área conocida como Malecón Viejo. TE PUEDE INTERESAR: Ataque a diputados en Culiacán: Elizabeth Montoya relata cómo sobrevivió al atentado armado En el lugar, los políticos recogerían documentos y pertenencias para emprender un viaje con destino a la Ciudad de México, cuando fueron atacados con armas de fuego. Entre las heridas, se informó que la diputada Montoya Ojeda perdió un ojo, mientras que Torres recibió un disparo en la cabeza y se lesionó una mano. Tras una debida recuperación de varios días, los emecistas recibieron el alta hospitalaria.

Publicidad