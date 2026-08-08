Estados Unidos: hijo de Joe Biden revela que cáncer de su padre se extendió a los huesos

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    Estados Unidos: hijo de Joe Biden revela que cáncer de su padre se extendió a los huesos
    Joe Biden enfrenta un cáncer a sus 83 años de edad y su hijo informó que su padre padece de dolor y debilitamiento por los síntomas. AP

El exmandatario de EU de 83 años padece de un cáncer de próstata con metástasis hacia los huesos, por lo que se ha complicado su tratamiento

El cáncer de próstata que padece el expresidente estadounidense Joe Biden, de 83 años, es “muy doloroso” y “muy debilitante”, reveló su hijo Hunter Biden en una entrevista con la cadena británica BBC.

”Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia”, afirmó visiblemente emocionado Hunter, quien describió al exmandatario demócrata como “el mejor padre, el mejor esposo y el mejor abuelo”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/revelan-entrevistas-de-joe-biden-con-el-escritor-fantasma-de-sus-memorias-que-hablo-de-informacion-sensible-FH22528915

Biden anunció el año pasado, después de dejar la Casa Blanca, que había sido diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata con metástasis ósea.

”El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes. Es muy doloroso y debilitante”, explicó Hunter.

A pesar de estar sometido a tratamiento, el expresidente mantuvo algunas apariciones públicas y en junio participó en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

”Lo único que digo sobre mi padre y sobre su salud en este momento es que me gustaría que se quejara más”, señaló su hijo.

Biden, presidente de Estados Unidos entre 2021 y 2025, enfrentó durante su mandato constantes cuestionamientos por su avanzada edad y sus condiciones para continuar ejerciendo el cargo.

En 2024 abandonó finalmente su campaña por la reelección y respaldó a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, después de una muy cuestionada actuación en el debate presidencial frente al republicano Donald Trump.

Hunter también habló durante la entrevista sobre el polémico indulto que recibió de su padre antes de que éste abandonara la Casa Blanca.

El hijo del expresidente había sido declarado culpable de delitos relacionados con la compra y posesión de un arma y también enfrentaba cargos fiscales.

Joe Biden había prometido públicamente que no utilizaría sus facultades presidenciales para indultarlo, pero finalmente cambió de posición antes de concluir su mandato.

Hunter dijo estar “agradecido” por la decisión, aunque admitió que el indulto “no fue algo bueno” para el legado político de su padre.

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