$!FGR y SSPC aseguran más de 54 mil litros de precursores químicos en el puerto de Manzanillo

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron la tarde del domingo sobre el aseguramiento de más de 54 mil litros de precursores químicos en la aduana del puerto de Manzanillo, como parte de investigaciones relacionadas con el combate a organizaciones criminales dedicadas al tráfico y fabricación de drogas sintéticas. De acuerdo con la FGR el cargamento asegurado presuntamente sería utilizado para la elaboración de narcóticos sintéticos, entre ellos sustancias relacionadas con fentanilo y metanfetamina.

INVESTIGACIÓN PERMITIÓ IDENTIFICAR RUTAS DE TRASLADO Las dependencias señalaron que el aseguramiento fue resultado de trabajos de investigación de campo y gabinete enfocados en delitos contra la salud y operaciones de grupos criminales transnacionales vinculados a la importación y traslado de precursores químicos. Según la información oficial, los análisis realizados permitieron detectar el supuesto modus operandi de una estructura delictiva, así como identificar posibles rutas logísticas utilizadas para el movimiento de sustancias ilícitas hacia la región occidente del país.

Las investigaciones apuntaron a la existencia de un cargamento sospechoso dentro de la aduana del Puerto de Manzanillo, lo que derivó en un operativo conjunto entre diversas autoridades federales.

OPERATIVO SE REALIZÓ EN INSTALACIONES ADUANERAS En seguimiento a la investigación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y personal de la SSPC, con apoyo de la Agencia Nacional de Aduanas de México, acudieron a las instalaciones aduaneras ubicadas sobre el boulevard Miguel de la Madrid, en la colonia Tepeixtles, en Manzanillo. Durante la intervención, los agentes federales localizaron dos contenedores que almacenaban aproximadamente 54 mil 960 litros de una sustancia identificada preliminarmente como alcohol bencílico. Las autoridades detallaron que el químico estaba distribuido en 240 tambos colocados dentro de ambos contenedores.

SUSTANCIAS ESTARÍAN RELACIONADAS CON PRODUCCIÓN DE DROGAS SINTÉTICAS Las dependencias federales indicaron que, mediante análisis químicos, estudios de casos previos y revisión de información especializada, se determinó que sustancias como ácido tartárico, piperidona y otros químicos similares a los asegurados pueden utilizarse durante la fase final de producción de drogas sintéticas. Entre las sustancias cuya fabricación podría estar relacionada con estos compuestos se encuentran narcóticos elaborados con fentanilo y metanfetamina. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas derivado de este aseguramiento.

MATERIAL QUEDÓ A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Todo el cargamento asegurado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial competente para continuar con las investigaciones correspondientes. La FGR informó que peritos especializados realizarán dictámenes para determinar las cantidades exactas, las características y la composición química precisa de las sustancias aseguradas.

Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen, destino y posibles responsables relacionados con el traslado del cargamento localizado en el puerto de Manzanillo. Hasta el momento se desconoce si existe alguna agrupación de la delincuencia organizada vinculada con el cargamento.

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