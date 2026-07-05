FIFA activa protocolo de tormentas a pocas horas del partido México vs Inglaterra
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Para los octavos de final, la afición mexicana ya llegó al Estadio Azteca, pero una fuerte lluvia recibió a la marea de camisetas verdes
El 5 de julio, a tres horas de que las puertas del Azteca estén listas para recibir a la afición, la FIFA ha implementado el protocolo por tormentas eléctricas.
El partido, pautado a las 18 horas de la Ciudad de México, recibió una constante lluvia, previa a lo que podría volverse una tormenta eléctrica. El sistema de monitoreo meteorológico permanente de la FIFA sigue evaluando las condiciones climáticas.
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ya-es-hoy-llaman-a-la-aficion-a-apoyar-a-mexico-en-el-futfest-saltillo-2026-HI21921556
En los letreros electrónicos del Estadio Azteca, mientras abre sus puertas, avisó a los aficionados ocupar su lugar en las tribunas. En caso de detectarse un rayo cerca de las inmediaciones de Coyoacán, dentro del radio de 13 kilómetros, el juego será pospuesto por 30 minutos.