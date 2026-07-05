FIFA activa protocolo de tormentas a pocas horas del partido México vs Inglaterra

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    FIFA activa protocolo de tormentas a pocas horas del partido México vs Inglaterra
    Implementan protocolo de tormentas por presencia eléctrica Cuarto oscuro

Para los octavos de final, la afición mexicana ya llegó al Estadio Azteca, pero una fuerte lluvia recibió a la marea de camisetas verdes

El 5 de julio, a tres horas de que las puertas del Azteca estén listas para recibir a la afición, la FIFA ha implementado el protocolo por tormentas eléctricas.

El partido, pautado a las 18 horas de la Ciudad de México, recibió una constante lluvia, previa a lo que podría volverse una tormenta eléctrica. El sistema de monitoreo meteorológico permanente de la FIFA sigue evaluando las condiciones climáticas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ya-es-hoy-llaman-a-la-aficion-a-apoyar-a-mexico-en-el-futfest-saltillo-2026-HI21921556

En los letreros electrónicos del Estadio Azteca, mientras abre sus puertas, avisó a los aficionados ocupar su lugar en las tribunas. En caso de detectarse un rayo cerca de las inmediaciones de Coyoacán, dentro del radio de 13 kilómetros, el juego será pospuesto por 30 minutos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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