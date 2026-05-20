Deudas en México se disparan: familias deben casi 8 veces su ingreso

El sobreendeudamiento de las familias mexicanas se ha convertido en una de las principales preocupaciones financieras del país. De acuerdo con especialistas y datos recientes, las obligaciones económicas de muchos hogares ya representan casi ocho veces sus ingresos mensuales, reflejando un panorama cada vez más complicado para millones de personas.

Las deudas en México alcanzan niveles preocupantes Según un estudio de la reparadora de crédito Bravo México, la deuda promedio de los mexicanos alcanzó los 193 mil 198 pesos durante 2025, considerando tarjetas de crédito, préstamos personales y otros financiamientos. El dato más alarmante es que estas obligaciones financieras representan 7.9 veces más que el ingreso promedio mensual de los hogares, estimado en 24 mil 426 pesos. Para especialistas del sector financiero, el problema no es nuevo, pero sí se está agravando. ¿Por qué crece el sobreendeudamiento? Diversos factores económicos y sociales explican el aumento de la deuda entre las familias mexicanas: - Inflación persistente - Altas tasas de interés - Desempleo o reducción de ingresos - Acceso rápido y sencillo al crédito digital - Falta de educación financiera Ricardo Arenas, especialista de la plataforma Yotepresto, señala que muchas personas obtienen financiamiento mediante aplicaciones y plataformas digitales con tasas de interés muy elevadas, sin conocer completamente las condiciones del crédito.

Créditos fáciles, pero más caros El crecimiento de las Sofipos y plataformas digitales de crédito ha facilitado que más personas accedan a financiamiento en minutos. Sin embargo, esta facilidad también ha impulsado el aumento de deudas difíciles de pagar. Instituciones como Nu, Klar, Stori o DiDi han ampliado el acceso al crédito, pero especialistas advierten que muchos usuarios terminan pagando altos costos financieros debido al elevado CAT (Costo Anual Total) y a intereses acumulados. El Banco de México también ha identificado que la morosidad en este sector muestra señales de deterioro, impulsadas por factores como inflación, desempleo y tasas reales altas. El impacto emocional de las deudas El problema del sobreendeudamiento no solo afecta el bolsillo. También impacta directamente la salud emocional y mental de las personas. De acuerdo con Bravo México: - 85% de las personas con deudas presenta altos niveles de estrés - 66% reporta ansiedad - 53% asegura sufrir insomnio Esto demuestra que las deudas no solo generan problemas financieros, sino también desgaste psicológico y emocional. Muchos mexicanos no perciben su nivel de deuda Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que gran parte de la población no considera grave su situación financiera. Datos de la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera revelan que, aunque 36% de las personas reconoce tener deudas, solo 17% considera que son excesivas. Para expertos, esta percepción dificulta tomar medidas preventivas y fomenta el uso descontrolado del crédito. Cómo evitar caer en sobreendeudamiento Especialistas recomiendan fortalecer la educación financiera y mantener un mayor control de gastos e ingresos. Entre las principales recomendaciones destacan: - Elaborar un presupuesto mensual - Evitar adquirir créditos innecesarios - Revisar tasas de interés antes de contratar préstamos - Negociar planes de pago con acreedores - Buscar apoyo profesional en caso de no poder cubrir las deudas

Aunque el crédito puede ser una herramienta útil, los especialistas coinciden en que un mal manejo puede convertirlo en una carga difícil de sostener. El sobreendeudamiento en México sigue avanzando y, mientras no exista una mayor educación financiera y mejores condiciones económicas, millones de familias continuarán enfrentando una presión financiera cada vez más difícil de controlar.

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