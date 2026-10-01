Firma Claudia Sheinbaum acuerdos para garantizar seguridad y producción de aguacate

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Firma Claudia Sheinbaum acuerdos para garantizar seguridad y producción de aguacate
    En la firma estuvieron la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, y la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde. TOMADA DE VIDEO

El aguacate representa miles de empleos y genera cerca de 3 mil 500 millones de dólares

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este 1 de octubre dos acuerdos para garantizar y fortalecer la producción de aguacate de exportación.

A través de sus redes sociales, compartió una foto con empresarios del sector, principalmente de Michoacán, y destacó que este producto que representa miles de empleos y genera ingresos por cerca de 3 mil 500 millones de dólares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-no-va-a-proteger-a-nadie-ricardo-monreal-pide-que-funcionarios-enfrenten-a-la-ley-OM23855281

Además de fortalecer la producción de aguacates, los acuerdos prevén la seguridad y sanidad.

”Ya tenemos acuerdos con ellos para garantizar que no haya deforestación en la producción del aguacate y que también haya seguridad laboral para todos los trabajadores del aguacate.

”Es un día muy importante para la exportación “, dijo la Mandataria federal.

”Gracias al equipo de Gobierno y a las y los productores por su compromiso y empeño”, añadió.

Por su lado, los productores de Michoacán y Jalisco agradecieron al gobierno de Sheinbaum los trabajos en favor de la industria aguacatera de exportación.

Durante la firma de estos acuerdos también estuvo presente la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, y la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


aguacate

Personajes


Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La escuela del ejido La Unión permaneció bajo vigilancia de las autoridades luego de la agresión.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón
Andy: Protección suprema

Andy: Protección suprema
true

Sheinbaum: Ya pasaron dos años... y no hay legado

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra
El nuevo Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima el Frente Frío 1 y Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvia, torbellinos, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 90 km/h
La presidenta señaló que este tipo de conductas requieren mecanismos legales que permitan sancionar a los responsables y, cuando corresponda, recuperar los recursos de las personas afectadas.

Niega Sheinbaum que se prohibirán los memes, tras aprobación de la reforma a la Ley Federal de Protección Industrial
Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses.

Sheinbaum reabre registro HOY para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Oferta. Octubre reunirá nuevas historias y personajes para los amantes del streaming, con producciones que recorren distintos géneros y estilos.

Octubre llega cargado de series: terror, drama, Marvel y hasta Los Kardashian en streaming