Firma Claudia Sheinbaum acuerdos para garantizar seguridad y producción de aguacate

A través de sus redes sociales, compartió una foto con empresarios del sector, principalmente de Michoacán, y destacó que este producto que representa miles de empleos y genera ingresos por cerca de 3 mil 500 millones de dólares.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este 1 de octubre dos acuerdos para garantizar y fortalecer la producción de aguacate de exportación.

Además de fortalecer la producción de aguacates, los acuerdos prevén la seguridad y sanidad.

”Ya tenemos acuerdos con ellos para garantizar que no haya deforestación en la producción del aguacate y que también haya seguridad laboral para todos los trabajadores del aguacate.

”Es un día muy importante para la exportación “, dijo la Mandataria federal.

”Gracias al equipo de Gobierno y a las y los productores por su compromiso y empeño”, añadió.

Por su lado, los productores de Michoacán y Jalisco agradecieron al gobierno de Sheinbaum los trabajos en favor de la industria aguacatera de exportación.

Durante la firma de estos acuerdos también estuvo presente la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, y la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde.