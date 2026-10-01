“Morena no va a proteger a nadie”: Ricardo Monreal pide que funcionarios enfrenten a la ley
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Ricardo Monreal afirmó que la Fiscalía y el Ministerio Público determinarán responsabilidades ante denuncias contra servidores públicos.
No habrá impunidad para funcionarios señalados o ex servidores públicos que enfrenten acusaciones, de acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de Morena. El legislador enfatizó que Morena mantendrá una postura firme y que no intervendrá en favor de ningún implicado.
”Las investigaciones quedan en manos de las fiscalías”, señaló el coordinador.
El parlamentario precisó que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las indagatorias. Serán estas instituciones las encargadas de determinar si existen elementos suficientes para iniciar procesos penales o deslindar responsabilidades en cada caso.
CONTEXTO Y POSTURA INSTITUCIONAL
Las declaraciones ocurrieron tras el cuestionamiento en la Cámara de Diputados. La postura de Monreal se dio en San Lázaro, en el marco de las discusiones sobre la rendición de cuentas y transparencia de los servidores públicos.
El partido busca reafirmar su compromiso con la legalidad. Con este mensaje, la bancada de Morena busca marcar una distancia clara entre las conductas personales de los funcionarios y la línea institucional del grupo parlamentario, reiterando que la ley debe aplicarse sin excepciones.
DETONANTE DE LAS PREGUNTAS
Sus respuestas se dieron tras los señalamientos de la oposición sobre casos específicos de posibles irregularidades y presuntos actos de corrupción. En particular, los periodistas cuestionaron al legislador respecto al empresario tabasqueño Amílcar Olán, quien ha sido relacionado con indagatorias de proveedores de información relacionado con Audomaro Martínez Zapata (exjefe del Centro Nacional de Inteligencia).