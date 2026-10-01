“Morena no va a proteger a nadie”: Ricardo Monreal pide que funcionarios enfrenten a la ley

No habrá impunidad para funcionarios señalados o ex servidores públicos que enfrenten acusaciones, de acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de Morena . El legislador enfatizó que Morena mantendrá una postura firme y que no intervendrá en favor de ningún implicado.

”Las investigaciones quedan en manos de las fiscalías”, señaló el coordinador.

El parlamentario precisó que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las indagatorias. Serán estas instituciones las encargadas de determinar si existen elementos suficientes para iniciar procesos penales o deslindar responsabilidades en cada caso.

CONTEXTO Y POSTURA INSTITUCIONAL

Las declaraciones ocurrieron tras el cuestionamiento en la Cámara de Diputados. La postura de Monreal se dio en San Lázaro, en el marco de las discusiones sobre la rendición de cuentas y transparencia de los servidores públicos.

El partido busca reafirmar su compromiso con la legalidad. Con este mensaje, la bancada de Morena busca marcar una distancia clara entre las conductas personales de los funcionarios y la línea institucional del grupo parlamentario, reiterando que la ley debe aplicarse sin excepciones.