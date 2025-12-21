Fiscalía de CDMX informa resultados de peritaje por explosión de pipa en Iztapalapa

El saldo de 32 personas fallecidas y 63 lesionadas dejó la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre, en el Puente de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, tragedia que, de acuerdo con las investigaciones, fue provocada por el exceso de velocidad y la pérdida de control del conductor, así como por omisiones de la empresa operadora.

A tres meses del siniestro, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, informó sobre los avances de la indagatoria.

La fiscal general de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, detalló que el vehículo perdió el control al incorporarse a una curva, se impactó contra los muros de contención y provocó la fractura del tanque, una fuga masiva de gas y un incendio de gran magnitud. Además de las víctimas mortales y lesionados, ocho personas estuvieron expuestas al hecho sin presentar lesiones físicas, aunque con posibles secuelas psicológicas.

ASÍ FUE COMO SE DESARROLLÓ LA INVESTIGACIÓN

En las investigaciones participaron 16 especialidades forenses y se emitieron más de 270 dictámenes. Las autoridades analizaron la vía de circulación, la unidad involucrada, los sistemas mecánicos, las imágenes de videovigilancia y la topografía del lugar para establecer las causas y deslindar responsabilidades.

“Esto permitió reconstruir con precisión qué pasó, como pasó y cuáles fueron las causas del siniestro”, explicó Alcalde. Asimismo se señaló al conductor de la pipa como el responsable inmediato del accidente.