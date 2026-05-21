$!Fiscalía de Chiapas detiene a 10 funcionarios tras difusión de video de presunta tortura por policías

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó sobre la detención de 10 personas presuntamente involucradas en actos de tortura contra dos hombres, hechos que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales y aplicaciones de mensajería. De acuerdo con el fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, entre los detenidos se encuentran un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco elementos policiales que habrían participado en los hechos captados en video. La Fiscalía de Chiapas dio a conocer la información durante la noche del miércoles mediante un comunicado difundido en redes sociales.

FISCALÍA DE CHIAPAS ABRIÓ CARPETA DE INVESTIGACIÓN TRAS DIFUSIÓN DE VIDEOS QUE MUESTRAN CASOS DE TORTURA En el mensaje oficial, la dependencia explicó que las investigaciones iniciaron de manera inmediata después de que comenzaron a circular las grabaciones donde se observa a servidores públicos realizando actos considerados contrarios a derecho contra una persona del sexo masculino. “Informa Fiscal General detención de 10 personas por los hechos ocurridos en video de tortura”, señaló la institución en su publicación. Asimismo, el comunicado añadió que el fiscal estatal aseguró que no habrá impunidad para servidores públicos involucrados en conductas ilícitas.“Asevera que no habrá impunidad ante ninguna conducta delictiva cometida por un servidor público”, indicó la Fiscalía. CASO DE TORTURA OCURRIÓ EN MARZO DURANTE OPERATIVO TRAS ROBO DE VEHÍCULO Según explicó Jorge Luis Llaven Abarca, los hechos registrados en video derivan de un operativo realizado el pasado 14 de marzo en la colonia Loma Bonita, en Tuxtla Gutiérrez, relacionado con investigaciones por robo de vehículo. El funcionario detalló que en dicho operativo participaron distintas corporaciones de seguridad. “De manera inmediata se inició una carpeta de investigación, y explicó que el video es derivado de un operativo realizado el 14 de marzo del presente año en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, para combatir el delito de robo de vehículo, donde participaron diferentes corporaciones”, informó la Fiscalía.

VIDEOS CAPTURARON A FUNCIONARIOS PÚBLICOS TORTURANDO A DETENIDOS De acuerdo con reportes difundidos por diversos medios de comunicación, en grupos de WhatsApp comenzaron a circular videos donde presuntamente aparecen elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de Chiapas sometiendo y torturando a dos hombres señalados como presuntos roba autos. En las grabaciones se observa cómo uno de los detenidos permanece sentado mientras varios agentes le colocan una bolsa negra sobre la cabeza presuntamente para obligarlo a confesar. Los videos muestran dos momentos distintos. En uno de ellos, la persona aparece sentada en un sillón y en el segundo en una silla. Reportes señalan que el sitio donde ocurrieron los hechos aparentemente sería un gimnasio. Además, en las imágenes se escucha hablar a los policías mientras realizan las acciones contra los detenidos. Entre los agentes que aparecen en las grabaciones, según versiones difundidas en medios, se identificaría a integrantes de la llamada Fuerza Pakal y a elementos de la Guardia Estatal. PRECAUCIÓN: FUERTES IMÁGENES

AUTORIDADES IDENTIFICAN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS PRESUNTAMENTE INVOLUCRADOS EN CASO DE TORTURA El fiscal Jorge Luis Llaven informó que ya fueron identificadas las personas que aparecen en los videos y señaló que las investigaciones continuarán para determinar si existen más implicados. “Se llevaron a cabo diversas diligencias y se han aportado datos de prueba, por lo que ya tenemos identificadas a quienes se aprecian en el video y seguiremos abundando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos”, afirmó. La Fiscalía precisó que las 10 personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. GOBERNADOR DE CHIAPAS PIDIÓ INVESTIGAR LOS HECHOS El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, también se pronunció sobre los videos y solicitó públicamente al fiscal estatal actuar contra quienes resulten responsables. A través de redes sociales, el mandatario estatal indicó: “Con respecto a los videos que han circulado en redes sociales sobre el actuar de algunos elementos de seguridad, respetando la autonomía de la Fiscalía General del Estado, le he pedido al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que actúe de manera inmediata contra quienes resulten responsables.” El gobernador añadió que, independientemente de los delitos imputados, las personas detenidas deben recibir un trato conforme a los derechos humanos. “En Chiapas, a los presuntos delincuentes bajo la acción de la justicia se les deben respetar sus derechos humanos, sin importar la gravedad de los delitos que se les imputen.” Finalmente, adelantó que la Fiscalía estatal ofrecería más información sobre las investigaciones.

CASO SURGE TRAS OTRA INVESTIGACIÓN POR DESAPARICIÓN FORZADA La difusión de los videos ocurrió días después de que la Fiscalía de Chiapas reportara la detención de cuatro personas, entre ellas un integrante de la Fuerza Pakal, por su presunta participación en la desaparición forzada de Elías Alonso Urbina, exmiembro de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial. Ese caso corresponde a hechos ocurridos el pasado 19 de febrero del presente año. Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe relación directa entre ambos casos ni si podrían surgir nuevas órdenes de aprehensión derivadas de las investigaciones en curso.

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