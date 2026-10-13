$!Fiscalía de Morelos libera a ‘El Güero Gym’ a cambio de tres agentes en Totolapan

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos liberó a José David “N”, conocido como “El Güero Gym”, horas después de detenerlo en un operativo contra la extorsión, luego de que integrantes de un grupo criminal retuvieran a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente en el municipio de Totolapan. De acuerdo con un comunicado oficial de la institución, los tres trabajadores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas de este lunes 12 de octubre, tras la entrega de la persona detenida. La Fiscalía informó que uno de sus colaboradores resultó herido por arma de fuego y permanece hospitalizado, con estado de salud estable. La detención y posterior liberación ocurrieron en medio de bloqueos carreteros, vehículos incendiados y otras acciones atribuidas a integrantes de la organización criminal que opera en la región.

¿POR QUÉ DETUVIERON Y LIBERARON A ‘EL GÜERO GYM’ EN MORELOS? Según la Fiscalía de Morelos, la detención de José David “N” fue resultado de un operativo realizado por personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal. La dependencia identificó al detenido como un presunto generador de violencia con influencia regional y lo relacionó con el grupo denominado “Pueblos Unidos”. En su comunicado, la FGE señaló que, como consecuencia de la operación, integrantes de esa organización retuvieron a tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente. Ante la retención, la institución activó el protocolo de atención en casos de secuestro con el objetivo de privilegiar la vida de las personas privadas de la libertad. “Los colaboradores fueron liberados alrededor de las 19:35 horas de este lunes al ser entregada la persona detenida horas antes”, informó la Fiscalía. La dependencia no detalló en el comunicado las circunstancias específicas de la entrega ni las condiciones en que se acordó la liberación.

BLOQUEOS Y VEHÍCULOS INCENDIADOS TRAS EL OPERATIVO EN TOTOLAPAN La detención de José David “N” estuvo seguida de bloqueos en distintos puntos de la región. De acuerdo con los reportes proporcionados, las afectaciones se extendieron a Nepopulco, Santa Rosa, Yautepec y la carretera México-Cuautla, a la altura del kilómetro 88. En calles de Santa Rosa y Capulín se reportaron vehículos incendiados, hechos que fueron registrados en videos difundidos por usuarios de redes sociales. También se informó sobre cierres de entronques con camionetas, quema de neumáticos y árboles derribados para obstaculizar el paso de las corporaciones de seguridad. En distintos puntos se observó a hombres en motocicleta, algunos con pasamontañas y cubrebocas azules o negros, que presuntamente realizaban labores de vigilancia para el grupo criminal. Alrededor de las 19:30 horas, antes de la liberación de los colaboradores de la Fiscalía, integrantes de la célula delictiva habrían bloqueado nuevamente los accesos a Totolapan sobre la ruta 13. En ese punto también se reportaron disparos al aire y la quema de una motocicleta.

FISCALÍA REPORTA A UN AGENTE HERIDO POR ARMA DE FUEGO En su comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que uno de los tres colaboradores retenidos tuvo que ser hospitalizado por una herida producida por arma de fuego. La institución indicó que su estado de salud era estable y no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias en que resultó lesionado. “La vida de nuestro personal es una prioridad para la institución y por ello se ejecutaron las acciones necesarias para salvaguardar su integridad física”, señaló la FGE. La dependencia también aseguró que los hechos no quedarán impunes.

REPORTAN EXTRAOFICIALMENTE ACCIDENTE DE EQUIPO DE SEGURIDAD EN LA AUTOPISTA LA PERA-CUAUTLA Antes de que se confirmara la liberación de los tres colaboradores, medios locales difundieron información extraoficial sobre un supuesto accidente vial de un equipo especial de la SSPC que se dirigía a apoyar a sus compañeros. Los reportes señalaron que el percance habría ocurrido en la autopista La Pera-Cuautla y que podría haber dejado hasta cuatro elementos fallecidos, presuntamente militares adscritos a la corporación.

Sin embargo, la Fiscalía de Morelos no hizo referencia a ese incidente en su comunicado oficial, por lo que la información sobre las posibles víctimas mortales no quedó confirmada por la institución en el reporte difundido. La liberación de José David “N” y de los tres colaboradores de la Fiscalía Regional Oriente ocurrió después de varias horas de tensión en Totolapan y otros puntos de la región, mientras las autoridades informaron que los hechos delictivos serían investigados.