Ataque armado en Totolapan deja autos incendiados

Una fuerte balacera y el incendio de varios autos paralizaron el municipio de Totolapan, Morelos , la tarde de este lunes 12 de octubre. Los sucesos provocaron el pánico entre la población y el despliegue inmediato de un operativo de seguridad.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron cuando reportes en redes sociales alertaron sobre disparos y columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia.

El ataque armado habría ocurrido tras la detención de un presunto criminal en Totolapan, pues operadores de la ruta Tehuixtlera de Cocoyoc bloquearon carreteras para exigir su liberación mientras el detenido es trasladado a Cuernavaca.

QUEMA DE AUTOS Y NARCOBLOQUEOS EN LAS CARRETERAS

Los grupos armados incendiaron vehículos sobre las carreteras principales para obstaculizar el paso de las autoridades tras los primeros enfrentamientos armados en la zona.

El tráfico quedó completamente detenido en municipios vecinos, afectando directamente los accesos y vialidades de Totolapan, Oaxtepec, Tlayacapan y Atlatlahucan.

Testigos en la zona difundieron imágenes y videos donde se aprecian los autos en llamas atravesados en los caminos, así como a helicópteros de las fuerzas armadas sobrevolando el municipio.