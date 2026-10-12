Ataque armado en Totolapan deja autos incendiados
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Narcobloqueos y enfrentamiento armado derivan en un fuerte operativo de la SSPC con cierres en Oaxtepec y Tlayacapan
Una fuerte balacera y el incendio de varios autos paralizaron el municipio de Totolapan, Morelos, la tarde de este lunes 12 de octubre. Los sucesos provocaron el pánico entre la población y el despliegue inmediato de un operativo de seguridad.
De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron cuando reportes en redes sociales alertaron sobre disparos y columnas de humo visibles a varios kilómetros de distancia.
El ataque armado habría ocurrido tras la detención de un presunto criminal en Totolapan, pues operadores de la ruta Tehuixtlera de Cocoyoc bloquearon carreteras para exigir su liberación mientras el detenido es trasladado a Cuernavaca.
QUEMA DE AUTOS Y NARCOBLOQUEOS EN LAS CARRETERAS
Los grupos armados incendiaron vehículos sobre las carreteras principales para obstaculizar el paso de las autoridades tras los primeros enfrentamientos armados en la zona.
El tráfico quedó completamente detenido en municipios vecinos, afectando directamente los accesos y vialidades de Totolapan, Oaxtepec, Tlayacapan y Atlatlahucan.
Testigos en la zona difundieron imágenes y videos donde se aprecian los autos en llamas atravesados en los caminos, así como a helicópteros de las fuerzas armadas sobrevolando el municipio.
OPERATIVO MASIVO DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó un operativo coordinado en el que intervienen fuerzas federales y estatales para recuperar el control y liberar las vías bloqueadas.
El despliegue de seguridad cuenta con el apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército, quienes mantienen patrullajes por tierra y aire en toda la zona oriente del estado.
Las autoridades recomiendan evitar la zona afectada y mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales mientras continúan las labores de resguardo.