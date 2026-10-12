Frenan ingreso de grupo armado en zona metropolitana de NL; hay dos muertos

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    Frenan ingreso de grupo armado en zona metropolitana de NL; hay dos muertos
    Fuerza Civil en Nuevo León detiene el ingreso de grupo armado en el estado. X

Los hechos se registraron en el ayuntamiento de Doctor Coss, informó la Secretaría de Seguridad del estado

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil para frenar el ingreso de un grupo en el territorio metropolitano de Nuevo León dejó un saldo de dos sospechosos abatidos y dos armas aseguradas en Doctor Coss.

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Los hechos se registraron este lunes 12 de octubre cuando trabajos de inteligencia e investigación llevaron a efectivos de la policía estatal a desplegar acciones de patrullaje en el mencionado ayuntamiento.

”Como resultado de estas labores, los efectivos lograron localizar a un grupo de civiles armados que presuntamente buscaban internarse en territorio metropolitano”, precisó la autoridad estatal.

Ante la presencia policial, los sujetos realizaron disparos de arma de fuego contra los policías estatales quienes repelieron la agresión.

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DOS CIVILES ARMADOS FUERON ABATIDOS

De manera preliminar se reportaron dos civiles armados abatidos, dos armas largas aseguradas. El personal de Fuerza Civil no reportó bajas ni heridos.

Tras los hechos se mantuvo el Operativo Muralla para reforzar el despliegue de seguridad en la zona, mientras se realizaba la intervención de las autoridades para el procesamiento del lugar y las diligencias correspondientes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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