Frenan ingreso de grupo armado en zona metropolitana de NL; hay dos muertos
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Los hechos se registraron en el ayuntamiento de Doctor Coss, informó la Secretaría de Seguridad del estado
Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil para frenar el ingreso de un grupo en el territorio metropolitano de Nuevo León dejó un saldo de dos sospechosos abatidos y dos armas aseguradas en Doctor Coss.
Los hechos se registraron este lunes 12 de octubre cuando trabajos de inteligencia e investigación llevaron a efectivos de la policía estatal a desplegar acciones de patrullaje en el mencionado ayuntamiento.
”Como resultado de estas labores, los efectivos lograron localizar a un grupo de civiles armados que presuntamente buscaban internarse en territorio metropolitano”, precisó la autoridad estatal.
Ante la presencia policial, los sujetos realizaron disparos de arma de fuego contra los policías estatales quienes repelieron la agresión.
DOS CIVILES ARMADOS FUERON ABATIDOS
De manera preliminar se reportaron dos civiles armados abatidos, dos armas largas aseguradas. El personal de Fuerza Civil no reportó bajas ni heridos.
Tras los hechos se mantuvo el Operativo Muralla para reforzar el despliegue de seguridad en la zona, mientras se realizaba la intervención de las autoridades para el procesamiento del lugar y las diligencias correspondientes.