Frenan ingreso de grupo armado en zona metropolitana de NL; hay dos muertos

Monterrey, Nuevo León.- Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de Fuerza Civil para frenar el ingreso de un grupo en el territorio metropolitano de Nuevo León dejó un saldo de dos sospechosos abatidos y dos armas aseguradas en Doctor Coss.

Los hechos se registraron este lunes 12 de octubre cuando trabajos de inteligencia e investigación llevaron a efectivos de la policía estatal a desplegar acciones de patrullaje en el mencionado ayuntamiento.

”Como resultado de estas labores, los efectivos lograron localizar a un grupo de civiles armados que presuntamente buscaban internarse en territorio metropolitano”, precisó la autoridad estatal.

Ante la presencia policial, los sujetos realizaron disparos de arma de fuego contra los policías estatales quienes repelieron la agresión.