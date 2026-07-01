Fiscalía de Quintana Roo rescata a 17 mujeres durante cateo en bar de Chetumal por presunta trata de personas

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    Fiscalía de Quintana Roo rescata a 17 mujeres durante cateo en bar de Chetumal por presunta trata de personas
    Autoridades aseguraron el inmueble en Chetumal y trasladaron a 17 mujeres a la Fiscalía para rendir declaración, mientras continúan las investigaciones por presunta trata. Fiscalía de Quintana Roo

Fueron rescatadas 17 mujeres durante un cateo en un bar de Chetumal. Autoridades investiga un presunto caso de trata con fines de prostitución

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) informó que, como resultado de actos de investigación de campo y gabinete, obtuvo de un Juez de Control una orden de cateo para intervenir un establecimiento que operaba como bar en el municipio de Chetumal, donde fueron localizadas 17 mujeres, consideradas posibles víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.

De acuerdo con un comunicado oficial de la institución, el operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el cruce de la calle Héroes de Chapultepec con calle Isla Contoy, en la colonia Barrio Bravo. En las acciones participaron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, en coordinación con personal de la Guardia Nacional.

Durante la diligencia, las autoridades localizaron a 17 mujeres de nacionalidad mexicana que, según las primeras investigaciones, se dedicaban a ofrecer servicios de índole sexual dentro del establecimiento.

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MUJERES FUERON RECLUTADAS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES O RECOMENDACIONES PARA SER MESERAS

La Fiscalía detalló que las indagatorias iniciales permitieron conocer que la mayoría de las mujeres son madres solteras y cuentan con escasa escolaridad. Asimismo, estableció que llegaron a trabajar al establecimiento por recomendación de amistades o tras responder a publicaciones difundidas en redes sociales.

Según la información oficial, inicialmente eran contratadas para desempeñarse como meseras y ficheras, atendiendo a los clientes mediante el consumo de bebidas alcohólicas. El costo por cada copa oscilaba entre los 200 y 700 pesos, monto del cual ellas recibían el 50 por ciento. Además, realizaban bailes eróticos con un costo de 800 pesos.

Las investigaciones señalan que posteriormente las trabajadoras eran obligadas a ofrecer servicios sexuales a los clientes. De acuerdo con la Fiscalía, dichos servicios tenían un costo de 2 mil pesos, cantidad que incluía una botella de licor y el acceso a un cuarto acondicionado dentro del establecimiento para ese fin.

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ASEGURAN INDICIOS DURANTE CATEO

Como parte del cateo, los agentes aseguraron diversos indicios que serán integrados a la carpeta de investigación. Entre ellos se encuentra una bolsa con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, paquetes de preservativos, varias libretas con anotaciones y una computadora.

Una vez concluida la diligencia, las autoridades colocaron los sellos de aseguramiento en el inmueble, el cual quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado como parte de las investigaciones en curso.

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MUJERES SON TRASLADADAS PARA RENDIR DECLARACIONES

Las 17 mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía para rendir su declaración ministerial y recibir la atención correspondiente dentro del procedimiento de investigación.

Por su parte, los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con la integración de la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y el posible involucramiento de otras personas en los hechos.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo señaló que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que operaba el establecimiento y determinar la posible comisión del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, así como identificar a quienes pudieran resultar responsables.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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