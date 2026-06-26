$!Detienen en Chiapas a hombre acusado de vender a su hija de 12 años por 25 mil pesos

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó el 25 de junio la detención de Andrés “N”, quien es señalado por su probable participación en la venta de su hija menor de edad por 25 mil pesos a otro hombre, en hechos ocurridos en el municipio de San Andrés Larráinzar, en la comunidad de Tres Puentes. De acuerdo con la autoridad ministerial, el caso fue judicializado bajo el delito de cohabitación forzada, figura penal recientemente incorporada en la legislación estatal, convirtiéndose en el primer proceso de este tipo en la entidad.

MADRE DE LA MENOR DENUNCIÓ LA VENTA DE SU HIJA A UN HOMBRE ADULTO Según la información oficial, la investigación se originó a partir de la denuncia presentada por la madre de una menor de 12 años de identidad reservada. A partir de esa declaración, la fiscalía integró una carpeta de investigación que derivó en la solicitud y ejecución de una orden de aprehensión contra el presunto responsable. Las autoridades señalaron que, con base en las indagatorias, el imputado habría ofrecido a su hija a cambio de 25 mil pesos, lo que derivó en que la menor fuera obligada a vivir en cohabitación forzada con un hombre adulto, quien también enfrentará un proceso penal. PRIMER CASO JUDICIALIZADO DE COHABITACIÓN FORZADA EN CHIAPAS El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que este proceso representa el primer caso judicializado bajo el delito de cohabitación forzada en Chiapas. En un mensaje oficial, señaló que el imputado ya se encuentra a disposición de la autoridad jurisdiccional, mientras continúan las diligencias correspondientes para el desarrollo del proceso penal. FISCALÍA SOLICITARÁ PENA DE 30 AÑOS DE PRISIÓN El titular de la fiscalía indicó que se solicitará una pena máxima de hasta 30 años de prisión, al considerar agravantes relacionados con la comisión del delito en un contexto de comunidades indígenas. Llaven Abarca afirmó que los sistemas normativos comunitarios, conocidos como usos y costumbres, no pueden estar por encima de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

DELITO DE COHABITACIÓN FORZADA FUE APROBADO APENAS EL PASADO MES DE FEBRERO En un video difundido por la institución, el fiscal general expresó que el caso se encuentra en etapa de judicialización y subrayó que la investigación se originó tras la denuncia de la madre de la menor. “Un gobierno que se diga humanista debe garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, señaló. Añadió que el Congreso del Estado aprobó en febrero la creación del tipo penal de cohabitación forzada dentro del Código Penal local, lo que permitió la integración del expediente bajo dicha figura jurídica.

HOMBRE QUE COMPRÓ A MENOR DE EDAD TAMBIÉN ENFRENTARÁ A LA JUSTICIA De acuerdo con la autoridad ministerial, los hechos ocurrieron en el paraje Tres Puentes, en el municipio de San Andrés Larráinzar. Tras la integración de la carpeta de investigación, se solicitó la orden de aprehensión contra Andrés “N”, quien ya fue detenido y puesto a disposición del órgano jurisdiccional. La Fiscalía informó que el segundo implicado, un hombre adulto que habría convivido con la menor, también enfrentará un proceso penal derivado de los mismos hechos.

La Fiscalía estatal indicó que dará seguimiento al proceso judicial y mantendrá vigilancia sobre el desarrollo del caso, al tratarse del primer expediente relacionado con cohabitación forzada en la entidad. Asimismo, reiteró que continuará trabajando en la investigación y persecución de este tipo de delitos, con el objetivo de garantizar la protección de niñas, niños, adolescentes y mujeres en el estado de Chiapas.

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