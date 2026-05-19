Patrulla Fronteriza de Texas intercepta camión con 42 migrantes en la caja
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El conductor, radicado en Oklahoma, fue detenido en Sarita, Texas, por elementos de policía de un retén
El 19 de mayo, las autoridades de Estados Unidos reportaron la detención de un hombre que transportaba a 42 migrantes a través de la frontera sur con México.
Los 42 migrantes estaban escondidos dentro de un camión. La Patrulla Fronteriza interceptó a los migrantes en Sarita, Texas. Las autoridades retuvieron el camión y arrestaron por tráfico de personas al conductor, identificado como Juan Nasario Reyes, radicado en Oklahoma. Si es declarado culpable por la trata de personas, recibirá un máximo de 5 años de cárcel.
Sin embargo, el reporte de las autoridades encontró metanfetaminas. El narcotráfico podría agregarle 40 años a su condena.
Elementos de la policía tomaron sospecha del conductor y decidieron inspeccionar el contenido del camión, explicó la Fiscalía del distrito sur de Texas. Se detalló que la temperatura interna de la caja era de más de 33 grados centígrados.
Se reportó que los migrantes detenidos provenían de México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba y Brasil.