Patrulla Fronteriza de Texas intercepta camión con 42 migrantes en la caja

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    Detienen a residente de Oklahoma por tráfico de personas en Texas Vanguardia

El conductor, radicado en Oklahoma, fue detenido en Sarita, Texas, por elementos de policía de un retén

El 19 de mayo, las autoridades de Estados Unidos reportaron la detención de un hombre que transportaba a 42 migrantes a través de la frontera sur con México.

Los 42 migrantes estaban escondidos dentro de un camión. La Patrulla Fronteriza interceptó a los migrantes en Sarita, Texas. Las autoridades retuvieron el camión y arrestaron por tráfico de personas al conductor, identificado como Juan Nasario Reyes, radicado en Oklahoma. Si es declarado culpable por la trata de personas, recibirá un máximo de 5 años de cárcel.

Sin embargo, el reporte de las autoridades encontró metanfetaminas. El narcotráfico podría agregarle 40 años a su condena.

Elementos de la policía tomaron sospecha del conductor y decidieron inspeccionar el contenido del camión, explicó la Fiscalía del distrito sur de Texas. Se detalló que la temperatura interna de la caja era de más de 33 grados centígrados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-investigara-como-trafico-de-personas-casos-de-7-migrantes-muertos-en-trenes-de-carga-ED20674981

Se reportó que los migrantes detenidos provenían de México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba y Brasil.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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