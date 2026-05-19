Patrulla Fronteriza de Texas intercepta camión con 42 migrantes en la caja

El 19 de mayo, las autoridades de Estados Unidos reportaron la detención de un hombre que transportaba a 42 migrantes a través de la frontera sur con México.

Los 42 migrantes estaban escondidos dentro de un camión. La Patrulla Fronteriza interceptó a los migrantes en Sarita, Texas. Las autoridades retuvieron el camión y arrestaron por tráfico de personas al conductor, identificado como Juan Nasario Reyes, radicado en Oklahoma. Si es declarado culpable por la trata de personas, recibirá un máximo de 5 años de cárcel.

Sin embargo, el reporte de las autoridades encontró metanfetaminas. El narcotráfico podría agregarle 40 años a su condena.

Elementos de la policía tomaron sospecha del conductor y decidieron inspeccionar el contenido del camión, explicó la Fiscalía del distrito sur de Texas. Se detalló que la temperatura interna de la caja era de más de 33 grados centígrados.