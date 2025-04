Fiscalía de Tlaxcala investigará a implicados en linchamiento

Ernestina Carro Roldán , la fiscal, declaró que aún no se ha tipificado el delito relacionado con el linchamiento ni con las acusaciones que llevaron al mismo; sin embargo, se han establecido líneas de investigació n para esclarecer los hechos, definir los delitos y determinar responsabilidades.

Sin pruebas que lo incriminaran, lo retuvieron, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y finalmente lo incendiaron en la plaza principal, donde perdió la vida.

La fiscal subrayó que, aunque el linchamiento no está específicamente tipificado en las leyes de Tlaxcala, las normativas locales establecen sanciones para las conductas asociadas a intentos o consumaciones de linchamientos, incluyendo el homicidio.

‘En las dos carpetas y en todas las conductas que tengamos que investigar, lo haremos; nosotros vivimos en un Estado de derecho, en un orden constitucional que tenemos que cumplir con el mismo, y la fiscalía no está exenta de cumplir con el orden constitucional con los procedimientos penales’, concluyó.

ENTREGAN CUERPO DE HOMBRE LINCHADO A SUS FAMILIARES

La fiscal también informó que el cuerpo de Rodrigo N., quien fue linchado, ha sido identificado y entregado a sus familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Madres Buscadoras critican y responden a postura de Noroña sobre desapariciones en México

Aclaró que el hombre no era originario de Tlaxcala, y debido a la privacidad de su información personal, no se puede revelar su lugar de residencia. ‘Ya fue reconocido, ya fue entregado a sus familiares, y no es del estado de Tlaxcala’, precisó.