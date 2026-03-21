Fiscalía ejecuta 10 cateos simultáneos y detiene a objetivo prioritario, en NL
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Los cateos se realizaron en domicilios en el municipio de Cerralvo y se logró la captura de un objetivo prioritario
Monterrey, Nuevo León.- Tres hombres y una mujer fueron detenidos tras una serie de 10 cateos ejecutados en inmuebles del municipio de Cerralvo, Nuevo León por una investigación por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad.
Elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) , Fuerza Civil, Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal cumplimentaron las órdenes de cateo, a través de los cuales se capturó a un objetivo prioritario.
La intervención se realizó ayer viernes 20 de marzo en diversos puntos del municipio de Cerralvo en búsqueda de narcóticos, personas y objetos varios que pudieran construir evidencia en la carpeta de investigación integrada por los mencionados delitos.
En dos domicilios se obtuvo un resultado positivo y se detuvo a Luciano “N”, señalado como objetivo prioritario de las autoridades; Valeria “N”, Antonio “N” y ABI “N”.
Como indicios se aseguró: equipo táctico con las siglas de un grupo delictivo; cartuchos hábiles de armas de alto poder y cargadores, así como diversos tipos de enervantes.
Los inmuebles quedaron asegurados por el Agente del Ministerio Público especializado en Antisecuestros y Extorsiones con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.