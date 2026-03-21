Fiscalía ejecuta 10 cateos simultáneos y detiene a objetivo prioritario, en NL

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México
/ 21 marzo 2026
    Fiscalía ejecuta 10 cateos simultáneos y detiene a objetivo prioritario, en NL
    Operativo conjunto de la Fiscalía Especializada Antisecuestros permitió capturar a un objetivo prioritario y asegurar armas y droga Fotos: cortesía

Los cateos se realizaron en domicilios en el municipio de Cerralvo y se logró la captura de un objetivo prioritario

Monterrey, Nuevo León.- Tres hombres y una mujer fueron detenidos tras una serie de 10 cateos ejecutados en inmuebles del municipio de Cerralvo, Nuevo León por una investigación por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad.

Elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) , Fuerza Civil, Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal cumplimentaron las órdenes de cateo, a través de los cuales se capturó a un objetivo prioritario.

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La intervención se realizó ayer viernes 20 de marzo en diversos puntos del municipio de Cerralvo en búsqueda de narcóticos, personas y objetos varios que pudieran construir evidencia en la carpeta de investigación integrada por los mencionados delitos.

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En dos domicilios se obtuvo un resultado positivo y se detuvo a Luciano “N”, señalado como objetivo prioritario de las autoridades; Valeria “N”, Antonio “N” y ABI “N”.

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Como indicios se aseguró: equipo táctico con las siglas de un grupo delictivo; cartuchos hábiles de armas de alto poder y cargadores, así como diversos tipos de enervantes.

Los inmuebles quedaron asegurados por el Agente del Ministerio Público especializado en Antisecuestros y Extorsiones con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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