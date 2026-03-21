$!Fiscalía ejecuta 10 cateos simultáneos y detiene a objetivo prioritario, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Tres hombres y una mujer fueron detenidos tras una serie de 10 cateos ejecutados en inmuebles del municipio de Cerralvo, Nuevo León por una investigación por los delitos de extorsión y privación ilegal de la libertad.

Elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) , Fuerza Civil, Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal cumplimentaron las órdenes de cateo, a través de los cuales se capturó a un objetivo prioritario.