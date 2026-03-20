Un abatido y aseguramiento de armas de alto poder deja enfrentamiento en Dr Coss, Nuevo León
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Los hechos permitieron el aseguramiento de dos armas tipo Barret, tres “cuernos de chivo” y tres AR-23
Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de un civil armado abatido, así como el aseguramiento de dos armas tipo Barret, tres AK-47 y tres AR-23 dejó un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de Fuerza Civil, en Doctor Coss, Nuevo León.
Autoridades estatales informaron de los hechos registrados este viernes tras la activación del Operativo Muralla, en ese ayuntamiento ubicado al noreste del estado y que colinda con la llamada “frontera chica” de Tamaulipas.
También se decomisaron en las acciones: nueve chalecos balísticos, múltiples cargadores y un vehículo GMC con placas del estado de Texas, Estados Unidos.
Hasta el momento, la zona se encuentra resguardada por las autoridades estatales en espera del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para las acciones correspondientes.