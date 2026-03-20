Un abatido y aseguramiento de armas de alto poder deja enfrentamiento en Dr Coss, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de un civil armado abatido, así como el aseguramiento de dos armas tipo Barret, tres AK-47 y tres AR-23 dejó un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de Fuerza Civil, en Doctor Coss, Nuevo León.

Autoridades estatales informaron de los hechos registrados este viernes tras la activación del Operativo Muralla, en ese ayuntamiento ubicado al noreste del estado y que colinda con la llamada “frontera chica” de Tamaulipas.