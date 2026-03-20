Un abatido y aseguramiento de armas de alto poder deja enfrentamiento en Dr Coss, Nuevo León

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México
/ 20 marzo 2026
    Un abatido y aseguramiento de armas de alto poder deja enfrentamiento en Dr Coss, Nuevo León
    Un saldo de un civil armado abatido, así como el aseguramiento de dos armas tipo Barret, tres AK-47 y tres AR-23 dejó un enfrentamiento. GABRIELA PÉREZ MONTIEL | CUARTOSCURO

Los hechos permitieron el aseguramiento de dos armas tipo Barret, tres “cuernos de chivo” y tres AR-23

Monterrey, Nuevo León.- Un saldo de un civil armado abatido, así como el aseguramiento de dos armas tipo Barret, tres AK-47 y tres AR-23 dejó un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de Fuerza Civil, en Doctor Coss, Nuevo León.

Autoridades estatales informaron de los hechos registrados este viernes tras la activación del Operativo Muralla, en ese ayuntamiento ubicado al noreste del estado y que colinda con la llamada “frontera chica” de Tamaulipas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dos-sujetos-son-vinculados-a-proceso-por-portacion-de-armas-de-uso-exclusivo-en-nuevo-leon-AN19634664

También se decomisaron en las acciones: nueve chalecos balísticos, múltiples cargadores y un vehículo GMC con placas del estado de Texas, Estados Unidos.

Hasta el momento, la zona se encuentra resguardada por las autoridades estatales en espera del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para las acciones correspondientes.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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