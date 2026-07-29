Fovissste volverá a construir vivienda social tras 34 años, celebra Sheinbaum

El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) inició una nueva etapa al regresar a la construcción directa de vivienda social, una actividad que no realizaba desde hace 34 años. El arranque del proyecto quedó marcado con la colocación de la primera piedra de una unidad habitacional en el estado de Puebla.

El anuncio fue presentado durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien celebró el reinicio de esta estrategia habitacional enfocada en ampliar las opciones de vivienda para las y los trabajadores del Estado.

Con este proyecto, el Gobierno federal busca fortalecer la política nacional de vivienda mediante desarrollos que integren servicios y espacios comunitarios, además de incrementar la oferta de hogares accesibles para los derechohabientes del instituto.

PUEBLA FORMA PARTE DE LA META NACIONAL DE VIVIENDA

Durante un enlace realizado en la conferencia presidencial, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, informó que Puebla tendrá un papel importante dentro del programa nacional de construcción de vivienda.

La funcionaria explicó que la entidad tiene como objetivo alcanzar la construcción de 70 mil casas y departamentos, registrando hasta ahora un avance cercano al 30 por ciento en la planeación y desarrollo de los proyectos.

Estas acciones forman parte de una estrategia que pretende ampliar el acceso a viviendas dignas en diferentes estados del país, impulsando al mismo tiempo la actividad económica relacionada con el sector de la construcción.

FOVISSSTE PREVÉ CONSTRUIR 100 MIL VIVIENDAS

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, calificó el inicio de las obras como un momento histórico para la institución al retomar la construcción de desarrollos habitacionales después de más de tres décadas.

”Se trata de un día histórico”, expresó la funcionaria al destacar que el organismo vuelve a participar directamente en la edificación de viviendas destinadas a las personas trabajadoras del Estado.

De acuerdo con la meta presentada, el Fovissste construirá 100 mil viviendas de aproximadamente 60 metros cuadrados, proyecto que contará con una inversión estimada de 60 mil millones de pesos.

LOS NUEVOS DESARROLLOS INCLUIRÁN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Además de las viviendas, los nuevos conjuntos habitacionales estarán diseñados para ofrecer infraestructura que facilite la vida cotidiana de sus habitantes.

Jabnely Maldonado explicó que los desarrollos contemplan la instalación de tiendas SuperISSSTE, consultorios médicos y espacios deportivos, con el propósito de conformar comunidades con acceso a distintos servicios básicos.

Durante el evento también participaron el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, quienes acompañaron el arranque simbólico de la construcción de la nueva unidad habitacional.

LA VIVIENDA SOCIAL REGRESA COMO PARTE DE LA POLÍTICA HABITACIONAL

El reinicio de la construcción de vivienda social por parte del Fovissste representa un cambio en la estrategia del organismo, que durante más de tres décadas se concentró principalmente en el otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda.

Ahora, además del financiamiento, la institución retomará la construcción directa de desarrollos habitacionales destinados a trabajadores del Estado, como parte de las metas planteadas por el Gobierno federal para ampliar el acceso a una vivienda.

El proyecto también busca fortalecer el desarrollo urbano mediante complejos que integren servicios de salud, comercio y áreas recreativas para las familias que habiten en ellos.

DATOS CURIOSOS

· El Fovissste no construía vivienda social desde hace 34 años.

· La meta nacional es edificar 100 mil viviendas para trabajadores del Estado.

· Cada vivienda tendrá una superficie aproximada de 60 metros cuadrados.

· El proyecto contempla una inversión de 60 mil millones de pesos.

· Los desarrollos incluirán tiendas SuperISSSTE, consultorios médicos y espacios deportivos para sus habitantes.